Coloro che non amano particolarmente il cavolfiore potranno cambiare idea con questa semplice ma sfiziosa ricetta. Il sapore intenso dei cavolfiori ben si sposa con la fragranza dei pomodori secchi e delle olive. Dunque, è da provare assolutamente questa preparazione veloce gustosa. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

2 cavolfiori medi;

una manciata di pomodori secchi;

2 cucchiai di olive denocciolate;

olio extra vergine di oliva;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe q.b.

Ricetta segreta per stuzzicanti cavolfiori in padella pronti in pochi minuti. Procedimento

La velocità della preparazione non penalizza il risultato finale che, invece, è semplice ma buono. Un contorno pratico da tenere in mente, soprattutto quando si ha il desiderio di variare dalle classiche verdure d’accompagnamento. In questa ricetta, il cavolfiore non sarà bollito ma saltato in padella. Innanzitutto, pulire e lavare con cura l’ortaggio. Tagliare le cime più o meno della stessa misura, così da rendere il piatto omogeneo. In una padella abbastanza grande far rosolare, con un filo l’olio, uno spicchio d’aglio. Una volta che l’aglio sarà dorato, aggiungere le cime di cavolfiore. Far cuocere per qualche minuti a fiamma abbastanza alta, mescolando con cura.

Dopo questo primo passaggio, abbassare la fiamma ed aggiungere 2 bicchieri d’acqua. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere lentamente. Di tanto in tanto, mescolare. Pian piano il cavolfiore si ammorbidirà. A questo punto, è il turno di aggiungere i pomodori secchi. L’ingrediente che renderà ancora più gustoso il piatto è costituito dalle olive denocciolate. Aggiungere una manciata di olive tagliate a metà e amalgamare tutti gli ingredienti con un cucchiaio di legno. Infine, insaporire con una spolverata di pepe e un pizzico di sale. Dopo qualche altro minuto di cottura, spegnere il fuoco e servire agli ospiti.

