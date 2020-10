Gli gnocchi non sono solo di patate. Un cibo dalle antiche origini, le cui preparazioni sono diversissime tra loro. L’ingrediente base è sempre uno, tra i più usati farina di riso, semola, patate, pane ammollato, frumento.

In Italia sono uno dei piatti forti della nostra tradizione, generalmente preparati con un impasto di patate o semplicemente acqua e farina. Tra le varianti gli gnocchi alla romana con semolino, o ancora gli gnocchi a base di mais.

In Germania, Alto Adige, Polonia, Ungheria e Austria, gli gnocchi prendono il nome di canederli o Knödel. Essi sono fatti da pane raffermo, ammollato, impastato con verdure e formaggio.

Grazie alle sperimentazioni culinarie, oggi possiamo godere di una grande varietà di gnocchi preparati con ingredienti non tradizionali. La ricetta che vi proponiamo prevede l’uso del solo cavolfiore, quindi priva di glutine.

Ecco una ricetta prelibata per gli gnocchi al cavolfiore senza patate.

Cavolfiore avanzato? Gnocchi pronti!

Ingredienti per la versione vegana

500g di cavolfiore

300g di farina integrale o senza glutine (potete scegliere anche della farina di riso)

1 cucchiaio di olio extra vergine

Se invece preferite la versione vegetariana aggiungete:

1 tuorlo

70g di parmigiano

Per la salsa di condimento:

100g di cavolfiore

Formaggio spalmabile vegan (in alternativa caprino morbido)

Preparazione

Prendete solo le cime del cavolfiore e cuocete a vapore per qualche minuto. Devono restare al dente. Prendete un canovaccio pulito e mettete le cime di cavolfiore. Stringetele per far uscire l’acqua in eccesso. Ora prelevate solo il corrispettivo di 500g e lasciate da parte il resto.

Nel mixer o nel frullatore unire il cavolfiore, 200g di farina, sale e il cucchiaio di olio d’oliva.

Per la versione vegetariana potete sostituire l’olio con il tuorlo e il parmigiano.

Frullate tutto insieme e regolate di farina. Il composto non deve risultare umido, ma nemmeno troppo secco.

Create con le mani, aiutandovi con una spianatoia e della farina, un salsicciotto e ricavatene gli gnocchi di grandezza uguale. Infarinate un vassoio e riponeteli.

Lasciare riposare gli gnocchi appena fatti in un luogo asciutto per lasciare che si solidifichino.

Ora prepariamo la salsa. Cuociamo la purea aggiungendo il formaggio spalmabile e dell’acqua di cottura. Unite in fine olio, sale e pepe a piacimento. Se la crema non fosse abbastanza liscia, potete metterla nel minipimer. L’importante è non cuocere troppo la crema che risulterebbe secca e amara.

Portate a ebollizione una pentola con abbondante acqua salata. Buttate i vostri gnocchi e quando saranno saliti a galla saranno pronti per essere scolati.

Conditeli con la salsa ottenuta.

Provate la ricetta prelibata per gli gnocchi al cavolfiore senza patate, e ne rimarrete stupiti.