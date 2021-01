Sulla scia di un lungo viaggio alla scoperta dei sapori più gustosi, la Redazione di ProiezionidiBorsa si è imbattuta in una ricetta strepitosa, a dir poco simpatica e soprattutto buona da far venire l’acquolina in bocca. Ecco la preparazione semplice delle polpette di piselli che conquisterà tutta la famiglia in pochi minuti.

Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

a) 500 g di piselli;

b) 1 cipolla;

c) 125 g di ricotta;

d) 100 g di prosciutto cotto;

e) 1 uovo;

f) formaggio grattugiato, pangrattato, olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Ricetta perfetta per ammaliare tutti in pochi minuti grazie a queste insolite polpette. Procedimento

Per portare in tavola delle insolite ma succulente polpette basterà seguire pochi e semplici passaggi. In una padella antiaderente, far rosolare la cipolla tagliata finemente con un filo l’olio extra vergine d’oliva. Dopo qualche minuto, aggiungere i piselli e insaporire con un pizzico di sale. A questo punto, lasciar cuocere per circa 10 minuti, versando anche un mezzo bicchiere d’acqua. Trascorsi pochi minuti, i piselli saranno cotti. Trasferirli in una ciotola, prendere la ricotta e aggiungerla ai piselli. Successivamente, prendere il prosciutto e tagliarlo a pezzetti. Al composto aggiungere anche il prosciutto, poi l’uovo e il formaggio grattugiato. Poi, un altro pizzico di sale e una spolverata di pepe. Amalgamare con cura e infine, far riposare mezz’ora in frigo.

Trascorso il tempo d’attesa, prendere il composto e con le mani formare tante piccole palline di piselli. Passare ciascuna pallina nel pangrattato. Le polpette saranno, ormai, pronte per essere cotte. Prendere una teglia, ricoprirla di carta da forno e disporre le polpette. Infornare per circa15 minuti a 200° C. Ed ecco la ricetta perfetta per ammaliare tutti in poche mosse.

