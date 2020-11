La pizza (approfondimento qui), il pane o la pasta fatta in casa sono dei grandissimi classici della tradizione culinaria italiana. Specie in questo momento di parziale lockdown, ci siamo messi tutti ai fornelli e abbiamo preparato queste deliziose pietanze.

Tuttavia, forse è l’ora di cambiare e sorprendere i nostri commensali. Lasciamoci ispirare dalla Francia, Paese da cui arrivano sempre tante buone notizie per quanto riguarda la cucina.

Oggi parliamo di crepes, ma non di normali crepes che oramai sono quasi démodé. Parliamo di crepes suzette, deliziosi dolci perfetti per chi ama un retrogusto alcolico per terminare i suoi pasti.

Alcuni dicono che questo piatto abbia, in realtà, origini monegasche. Francia o Monaco che sia, sono buonissime. Ecco la ricetta per crepes suzette fatte in casa, come sorprendere tutti.

Ricetta per crepes suzette

Gli ingredienti sono: quaranta grammi di burro, scorza d’arancia, 150 grammi di farina 00, 300 ml di latte intero e un cucchiaio di zucchero.

Setacciamo la farina e uniamoci, a poco a poco, il latte. Se ce l’abbiamo, aggiungiamo un pò di vaniglia per insaporire e con un mestolo andiamo a cuocere le crepes in una padella su cui abbiamo già fatto sciogliere del burro. Per creare le suzette ricordiamoci che dobbiamo piegare in quattro parti le nostre crepes.

Preparazione del flambé

Il segreto per preparare delle ottime crepes suzette sta proprio nella salsa da “flambare”. In particolare, dobbiamo spremere due arance e aggiungere scorza d’arancia e limone a gusto proprio.

In un’altra scodella, spremiamo un limone e lasciamolo riposare. Prendiamo una padella e facciamo sciogliere del burro con dello zucchero a fuoco basso. Una volta sciolto, aggiungiamo le due spremute e le scorze e lasciamo fondere lo zucchero.

A questo punto, vanno inserite le crepes suzette che, con la riduzione delle spremute, si aromatizzeranno.

Attenzione, però, a questo passaggio che è fondamentale: in un altro pentolino abbiamo riscaldato il Grand Marnier e ora lo aggiungiamo al tutto. Con le necessarie precauzioni diamo fuoco al liquore nella pentola con le crepes e via, una volta sparita la fiamma le crepes suzette sono pronte!

