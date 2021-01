Una ricetta con molte sfaccettature. Infatti può essere preparata sia come antipasto quando si hanno ospiti, oppure come secondo piatto. È un ricetta molto facile ma sorprendente fatta con il pecorino. Il pecorino in cucina si usa poco: si usano sicuramente di più il grana o il parmigiano. Viene molto usato a Roma, soprattutto per fare la carbonara e la cacio e pepe. Infatti la varietà di pecorino tra le più famose è proprio quella romana. Ma vediamo subito questa ricetta molto facile ma sorprendente con il pecorino.

Le polpette di ceci e pecorino

Le polpette piacciono sempre, che siano di carne o di verdure. E proprio su queste pagine abbiamo consigliato delle fantastiche polpette di broccoli. Ma vediamo ora le polpette di ceci e pecorino. La prima cosa da fare è prendere dei ceci lessati, sgocciolarli e metterli in un frullatore. Aggiungere ora dell’olio extravergine di oliva, aglio e un pizzico di sale. Quindi frullare bene il tutto. Si dovrà ottenere una pasta abbastanza solida. Se divenisse troppo compatta, allora bisognerà aggiungere dell’acqua.

Ora in una ciotola mettere 1 uovo, 50 grammi di formaggio e pepe a piacere. Quindi aggiungere i ceci frullati e un po’ di pangrattato. Ora procedere normalmente come se si stessero facendo delle tradizionali polpette. Quindi con le mani creare delle palline e passarle velocemente nel pangrattato. Preparare tutte le polpette possibili e finire l’impasto. Ora prendere una padella, aggiungere dell’olio d’arachidi e, una volta pronto, mettere a friggere le polpette.

Quando avranno un bel color ocra, sarà necessario spostarle su un piatto ricoperto di carta assorbente. In questo modo la carta assorbirà tutto l’olio in eccesso. Ed ecco la ricetta molto facile ma sorprendente fatta con il pecorino. Queste polpettine si possono servire come antipasto magari con una salsa allo yogurt. Oppure se si desidera come secondo di verdure, con altre salse che più aggradano il palato.