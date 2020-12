Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quanto è importante mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata? Tantissimo! Ma il solo fatto di dover seguire un regime alimentare sano, ci fa pensare che la leggerezza dei nostri piatti andrà a discapito del gusto. Niente di più sbagliato! Ci sono tante possibilità per mangiare bene senza togliere soddisfazione al palato. Una di queste è la ricetta light e gustosa, i peperoni sabbiosi alle olive.

Ingredienti

a) 5/6 peperoni di medie dimensioni;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 1 limone piccolo;

c) 1 spicchio d’aglio;

d) 2/3 cucchiai d’olio;

e) 60 gr olive nere di Gaeta;

f) 2 cucchiai di pangrattato;

g) q.b. sale;

h) q.b. pepe.

Preparazione

Lavare e asciugare accuratamente i peperoni, quindi privarli dei semi e tagliarli a listarelle di circa 1 cm di spessore. Mettere a soffriggere aglio e olio in una padella piuttosto larga. Quando l’aglio si sarà dorato a dovere, aggiungere i peperoni. Aggiungere sale e pepe a seconda del gusto personale. Girarli più volte, in modo che si insaporiscano per bene. Porre un coperchio sulla padella e abbassare la fiamma. Lasciare che i peperoni si stufino, girandoli di tanto in tanto. Quando sembreranno quasi cotti aggiungere le olive nere private dei loro noccioli. Lasciarli insaporire qualche minuto, dopodiché aggiungere il succo del limone. Lasciare che i peperoni assorbano il gusto del limone per qualche minuto e infine aggiungere i due cucchiai di pan grattato. Girare i peperoni, e quando saranno cosparsi di una crema densa, si avrà la certezza che il piatto è pronto.

La ricetta light e gustosa, i peperoni sabbiosi alle olive è un contorno saporito e semplice che sarà sicuramente gradito da chi ama i peperoni. Il gusto leggermente agrodolce dato dal contrasto fra la dolcezza del peperone, l’asprezza del limone e l’amaro dell’oliva, rende il piatto ancor più interessante. Si accompagna bene, soprattutto ai secondi di carne, magari accompagnato da un bicchiere di buon vino rosso che notoriamente fa bene al cuore. Allora perché aspettare? Subito ai fornelli e buon appetito!