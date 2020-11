Il rapporto con la cena è sempre stato conflittuale: tempo, velocità, semplicità. Quando, ai tempi, potevamo ancora permetterci il lusso di uscire di casa spesso cenavamo al ristorante o in pizzeria.

Tuttavia, ora che questa opzione ci è impossibile dobbiamo armarci di fantasia e pazienza. Anche perché, tutti i nutrizionisti concordano: la dieta sana prevede un consumo di prodotti diversi ogni giorno.

Bilanciare, quindi, tutti questi fattori può essere davvero difficile, proprio se pensiamo che dobbiamo fare attenzione al nostro portafoglio e al poco tempo a disposizione. Vediamo, quindi, una ricetta facile e velocissima per cena.

Ingredienti

Per bilanciare al meglio le sostanze nutritive, abbiamo bisogno di un pò di carboidrati, grassi e proteine. Cerchiamo, quindi, nel nostro frigorifero degli spinaci, del burro e della bresaola. Se riusciamo a procurarci anche del limone e dell’olio evo sarebbe l’ideale. Per finire, una pagnotta e una mela.

Preparazione

Per prima cosa, dobbiamo portare dell’acqua a bollore. In seguito, aggiungiamo un pelo di sale e buttiamoci gli spinaci. Sulla cottura degli spinaci ognuno ha le sue preferenze e forse sarebbe meglio fare come con la pasta. Dopo alcuni minuti, cominciamo ad assaggiarli e vediamo se ci piacciono.

Nel frattempo, in una piccola boule prepariamo la salsa per la bresaola. Tagliamo uno spicchio di limone per porzione e mescoliamone il succo con dell’olio evo fino ad ottenere un composto il più omogeneo possibile. Una volta pronti gli spinaci, passiamoli velocemente in padella con una noce di burro, meglio se chiarificato.

Consigli

Per gustare al meglio la bresaola, il tocco dello chef indica che bisogna versare la salsa di olio e limone qualche minuto prima del consumo. Con questo procedimento, la carne si “marina” e diventa ancora più gustosa.

Se abbiamo poco tempo ma non vogliamo privarci di una buona cena proviamo questa ricetta. Ecco la ricetta facile e velocissima per cena.