Sono queste le ultime ore utili per stilare il menù definitivo da portare in tavola domani sera e che ci accompagnerà a salutare per sempre il 2020. Un anno che ha segnato la storia e che verrà ricordato per molto tempo a causa del coronavirus. Costretti a festeggiare a casa, ormai tutte le famiglie si sono attrezzate ed organizzate per cucinare piatti innovativi e della tradizione.

Ma se siete ancora indecisi, ecco suggerita una ricetta dell’ultimo minuto che può salvare la cena e farvi fare un figurone in poche mosse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco i gamberi in padella, un piatto facile, veloce e decisamente buono.

Infatti, i gamberi non necessitano di un’eccessiva cottura, anzi dovranno essere appena scottati in padella in modo da mantenere intatto il sapore. Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

a) una ventina di gamberi;

b) 80 g di burro;

c) olio extravergine di oliva q.b.;

d) 60 ml di vino bianco secco

e) 2 spicchi d‘aglio;

f) prezzemolo e peperoncino tritati, sale e pepe q.b.

Ricetta dell’ultimo minuto per stupire tutti con un piatto scenografico e velocissimo. Procedimento

Da servire come antipasto, in realtà i gamberi in padelli possono costituire anche uno squisito secondo piatto.

Lavare i gamberi sotto l’acqua corrente fredda, eliminare la testa e le zampe ed estrarre la coda intera. Pulire bene ed eliminare anche il filamento nero degli intestini. Prendere una padella grande, far sciogliere il burro, versare un po’ d’olio extra vergine d’oliva e aggiungere anche i due spicchi d’aglio tritati. Far soffriggere per qualche istante e aggiungere anche il peperoncino sempre precedentemente tritato.

A questo punto, inserire i gamberi e far cuocere a fiamma moderata per un paio di minuti. Sfumare con il vino bianco, coprire con il coperchio e lasciare cuocere per un paio paio di minuti. Infine, aggiungere un pizzico di sale, il pepe, il prezzemolo tritato e mescolate bene per amalgamare.

Ed ecco che in pochi minuti, i gamberi in padella saranno pronti per essere gustati in compagnia.

Se “Ricetta dell’ultimo minuto per stupire tutti con un piatto scenografico e velocissimo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Polpettone di verdure di stagione per un piatto squisito da preparare in poco tempo“.