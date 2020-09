Soffice e delicata con quel leggero gusto di limone, adatta per essere servita come dessert alla fine di un bel pranzo o cena in compagnia di amici e parenti. Ecco cosa racchiude la torta semplice al limone. Un dolce dalla preparazione veloce e genuina che unisce tutti sotto la bontà dei prodotti made in Italy, come i famosi limoni della Costiera Amalfitana.

Il tanto amato “Sfusato Amalfitano” rappresenta l’oro giallo di quei luoghi magici, intrisi di storia e tradizione. Per realizzare la torta semplice al limone occorre:

Ingredienti

200 g di farina di tipo 00;

180 g di zucchero;

120 g di burro;

4 Uova;

1 bustina di lievito per dolci;

2 limoni;

100 g di zucchero a velo a piacere.

Ricetta della torta semplice al limone, un classico della cucina italiana. Preparazione

Il primo step per creare la vostra gustossissima torta semplice al limone è caratterizzato dall’ingrediente principe della ricetta: il limone. Prendere due limoni e grattugiate la buccia, facendo attenzione a non intaccare la parte bianca presente subito dopo la scorza superficiale. Successivamente, prendete una ciotola ed inserite le uova con l’aggiunta dello zucchero. Con l’aiuto di un frullatore elettrico montate i due ingredienti. In mancanza dell’elettrodomestico sarà utile mescolare energicamente con un cucchiaio in legno. Setacciate la farina e pian piano aggiungetela al composto. Fate la stessa cosa con il lievito. Infine, versate il burro e sempre mescolando con cura aggiungete anche la scorza dei limoni grattugiati.

Una volta amalgamata bene, la vostra torta dovrà essere inserita in uno stampo ed infornata per circa 25 minuti ad una temperatura di 180 °C. Intanto, prendete un bicchiere e mescolate il succo dei due limoni con lo zucchero a velo per la bagna. Una volta cotta la vostra torta sarà pronta per essere impreziosita dal gusto intenso e dolciastro della bagna di zucchero e limone.

Ed ecco che a soddisfare il palato ci pensa la torta semplice al limone.

