Una ricetta per essere buona deve per forza essere anche complicata? La risposta, neanche a dirlo è negativa. Perché cucinare è un’arte che fa delle preparazioni semplici l’asso nella manica a cui potersi affidare nei momenti di difficoltà. Come sostengono molti chef rinomati, sono le ricette semplici a fare di un pasticcere un vero “guru” della cucina.

La sbriciolata è un dolce gradevole alla vista pur non essendo particolarmente preciso nella sua composizione. Per chi ha il desiderio di dar forma a questa crostata ma non si sente uno chef stellato, la ricetta della sbriciolata alla marmellata è perfetta.

Ingredienti

300 g di farina di tipo 00;

100 g di burro;

70 g di zucchero;

1 uovo;

1 bustina di lievito per dolci;

400 g di marmellata al gusto che preferite.

Ricetta della sbriciolata con la marmellata per chi si sente alle prime armi. Preparazione

Per rendere il giusto omaggio alla vostra torta partite dal burro, inseritelo in una ciotola e con un cucchiaio ammorbiditelo. In un’altra ciotola inserite la farina setacciata, lo zucchero ed il lievito, sempre setacciato precedentemente. Ora, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico oppure a mano con un cucchiaio in legno, aggiungete il burro e l’uovo amalgamando con attenzione. In questa fase, potete aggiungere anche un pizzico di sale.

L’impasto risulterà leggermente disomogeneo. Non preoccupatevi perché è questo il trucco di una buona riuscita del dolce. Prendete una tortiera, imburratela e versate al suo interno l’impasto della vostra torta. Cercate di compattare maggiormente i lati e lasciate una manciata di impasto da parte. Ora, versate la confettura che più preferite e ricoprite con il resto dell’impasto. Infine, infornate a 180° gradi per 25 minuti. Prima di servire potreste spolverare con uno strato di zucchero a velo.

