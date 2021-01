L’uso dei ceci in cucina risale ai tempi antichissimi. Già dai tempi degli antichi Egizi si consumavano in tutte le classi sociali e le ricette tramandate risalgono addirittura a quell’epoca.

I ceci sono un legume molto importante in tutta la cucina mediterranea, del Medio Oriente e nella vicina Asia Minore. Basti solo pensare all’hummus o ai falafel, che sono piatti cardine di tutta la zona del Mediterraneo orientale.

Un modo alternativo per consumare i ceci è trasformarli in un ricco sformato di ceci vegetariano.

Nato come piatto unico, può essere servito anche come antipasto per una cena con gli amici o come pranzo ai bambini tornati da scuola.

Ingredienti

200 gr di ceci;

1 zucchina;

1 peperone;

2 uova intere;

1 cipolla piccola;

50 gr di parmigiano grattugiato;

pangrattato;

4 fette di pane casareccio;

1 ciuffo di prezzemolo;

noce moscata;

1,5 dl di besciamella;

1 bicchiere di latte;

olio d’oliva;

burro;

sale.

Ricco sformato di ceci vegetariano

Mettiamo in ammollo i ceci per una notte, quindi cuociamoli per due orette in una pentola con abbondante acqua salata. A parte, ammolliamo il pane nel latte per circa una mezz’ora e poi strizziamolo per bene.

Puliamo, laviamo, spuntiamo e tagliamo a cubetti molto piccoli la zucchina. Eseguiamo la stessa operazione anche per il peperone, togliendo la calotta e i semi al suo interno, dovremmo tagliare il peperone a cubetti molto regolari. Dopodiché, puliamo e affettiamo a rondelle anche la cipolla.

In una padella con un filo d’olio facciamo cuocere i cubetti di zucchina e peperone per circa una ventina di minuti. A questo punto, mischiamo tutti gli ingredienti.

In una terrina aggiungiamo il pane, i ceci scolati della loro acqua di cottura, le zucchine con i peperoni cotti e la cipolla. Aggiungiamo quindi la besciamella, il parmigiano, la noce moscata. Amalgamiamo il tutto e uniamo alla fine il tuorlo delle uova e il prezzemolo tritato. Montiamo a neve ferma gli albumi e aggiungiamoli al composto senza smontarli. Prendiamo uno stampo da plumcake, ungiamolo e distribuiamoci su il composto. Inforniamo a 180° per 30 minuti.

Serviamo il nostro ricco sformato di ceci caldo o tiepido.