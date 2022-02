Ora di cena, momento di cucinare qualcosa. Cerchiamo sempre di preparare qualcosa di salutare e che faccia bene al nostro organismo. Evitiamo, invece, di assumere costantemente cibi troppo grassi e con eccessivi zuccheri, che non fanno bene al corpo.

Nella nostra dieta quotidiana è fondamentale inserire verdure e frutta. E cerchiamo sempre di scegliere quelle di stagione. Evitiamo, invece, di acquistare prodotti alimentari che non sono tipici di quella stagione. Comprando la frutta e la verdura fresca si porteranno a casa alimenti veramente gustosi.

Ci sono due alimenti che, combinati insieme, regalano un contorno da favola. Ma non solo a livello di sapori, ma anche a livello di benessere fisico. E vediamo allora di cosa stiamo parlando.

Finocchi e arancia

Stiamo parlando proprio di loro. Due alimenti apparentemente molto lontani, ma che in realtà in cucina possono essere abbinati. E da questi creiamo una splendida insalata di finocchi e arance.

Sappiamo perfettamente che le arance sono ricche di vitamina C. Mentre forse pochi sanno che il finocchio, tra i tanti minerali che contiene, ha il potassio che aiuterebbe a proteggere la salute cardiovascolare. Ma non solo, perché la vitamina C, presente anche nel finocchio, è un vero toccasana per le difese del nostro organismo.

Ricco di vitamina C, proteggerebbe la salute cardiovascolare e potenzierebbe l’organismo, ecco il dolce contorno pronto in pochi minuti

Vediamo allora adesso come realizzare questa facile ricetta. Non ci vorrà moltissimo nel farla. Prima cosa servono 2 finocchi e 3 arance. Puliamo i finocchi al meglio, rimuovendo tutta la terra e poi affettiamoli. Ovviamente dobbiamo rimuovere la base, il ciuffo e il primo strato che protegge l’interno. Poi tagliamo le arance: queste ci serviranno senza buccia e senza la parte bianca. Dobbiamo anche rimuovere la pellicina che spremiamo sui finocchi. Aggiungiamo poi un pochino di noci, anche queste fanno molto bene al nostro organismo. Infatti non bisogna sottovalutare mai la frutta secca. Aggiungiamo le olive nere e, poi, condiamo con del sale, olio e pepe.

Facciamo quest’operazione in una bella ciotola, in questo modo potremo mescolare bene tutti gli ingredienti. Una volta aggiunti tutti, continuiamo a mescolare e poi versiamo nei piatti. Oppure portiamo in tavola in modo che ognuno dei partecipanti potrà servirsi da solo. Un contorno ricco di vitamina C, che proteggerebbe la salute cardiovascolare e che è veramente perfetto per il nostro corpo, pronto in pochi minuti.

