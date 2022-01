Ricco di antiossidanti e amico dell’intestino questo piatto veloce aiuterebbe ad abbassare colesterolo e trigliceridi.

Per fortuna negli ultimi anni sta sempre più aumentando la consapevolezza che un’alimentazione sana fa la differenza. Sarebbe infatti consigliabile seguire un regime alimentare variegato, che prediliga fibre alimentari e povero di carne, specialmente se rossa. In tal senso, per ottenere un buon apporto di fibre, vitamine, minerali e proteine vegetali, sono molto impiegati i ceci.

Questi infatti vanterebbero interessanti livelli di fosforo, magnesio e omega 3 utili alle funzioni dell’organismo e alla salute cardiovascolare. Sarebbero inoltre ricchi di saponine, le sostanze che insieme all’abbondanza di fibre, favorirebbero la riduzione di trigliceridi e grasso nel sangue.

Tutte queste caratteristiche ci spingono a proporre una ricetta sana, leggera e veloce che ha come protagonisti i ceci. Stiamo parlando del delizioso hummus di ceci, ricetta della tradizione araba.

Perfetto per una cena leggera, ottimo come snack

Le proprietà nutritive dell’hummus vengono ulteriormente impreziosite dal succo di limone, ricco di vitamine e antiossidanti, dalle spezie e dalla salsa di sesamo.

Gli ingredienti sono:

500 g ceci;

succo di limone;

2 cucchiai di tahina (salsa di semi di sesamo)

aglio;

olio;

spezie (curry o cumino).

Per preparare un ottimo hummus partiremo dalla cottura dei ceci i quali, se necessario, dovranno essere ammollati in precedenza. Dopo l’ammollo, cuoceremo i ceci per il tempo necessario e, quando saranno pronti, scoleremo e metteremo da parte. In una padella facciamo scaldare a fiamma bassa olio e aglio e, a piacimento, del peperoncino. Quando l’olio si sarà insaporito mettiamo in padella anche i ceci, alziamo la fiamma, aggiungiamo il curry e cuociamo per circa 3 minuti.

Spegniamo la fiamma e mettiamo i ceci insaporiti in un contenitore dai bordi alti nel quale spremeremo il succo di 2 limoni ed aggiungeremo la tahina.

Aggiungeremo poi dell’olio e cominceremo a frullare con un frullatore a immersione. Se la consistenza dovesse essere troppo solida possiamo aiutarci con dell’acqua calda per rendere l’hummus più cremoso.

Possiamo arricchire ulteriormente l’hummus aggiungendo del prezzemolo o dell’erba cipollina.

Piccole attenzioni

Sebbene più di legumi e broccoli è questo errore che gonfierebbe la pancia come un pallone, merita di essere fatta una piccola raccomandazione. Nei soggetti che soffrono di colite o problemi intestinale, sarebbe bene consultare un medico sul consumo di ceci.

