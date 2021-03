Capita a volte di non avere a portata di mano l’occorrente per una bella messa in piega.

Soprattutto le amate piastre per capelli per boccoli fluenti o per un look a tutto liscio sono diventate l’accessorio immancabile persino in ogni borsetta.

La piastra a lungo andare, però, indebolisce il capello, sottoponendolo a stress termico. Suggeriamo quindi delle alternative alla piastra per ricci perfetti con 3 oggetti che tutti ma proprio tutti abbiamo in casa!

Capelli afro

Per avere dei ricci fitti e fissi dobbiamo recarci in cucina! Servendoci di alcuni fogli di carta stagnola riusciremo ad avere una piega perfetta in stile afro.

Occorre tagliare delle strisce di carta alluminio 10 per 20 cm. Procediamo facendo dei rotolini, arrotolando dal lato lungo. Dopo aver inumidito i capelli, li divideremo in ciocche. Prendendo una ciocca alla volta e posizionandola al centro dei rotolini, avvolgeremo i nostri capelli sui nostri bigodini di carta alluminio fino alla radice. A questo punto prendendo le estremità dei rotolini le stringiamo una attorno all’altra come se fossero dei lacci per i sacchetti gelo.

Spruzziamo un po’ di lacca e lasciamo asciugare e quando saranno asciutti srotolate la stagnola. Riccio perfetto!

La fascia per i capelli

Per una capigliatura tutta onde, possiamo invece seguire i consigli di Clio Zammateo, la celebre blogger regina del make up. Clio ha rivisitato il “metodo fascia” utilizzato fin dagli inizi del secolo.

Si procede posizionando una fascia per capelli in modo che attraversi la nostra fronte all’altezza delle tempie. A questo punto andremo ad avvolgere una alla volta, le ciocche sulla fascia. La pressione svolta dalla fascia elastica manterrà la piega e la posizione delle ciocche.

Questo è un ottimo metodo per avere ricci perfetti senza effetto crespo!

I cotoni da cucito

Un valido sostituto dei bigodini è il cotone da cucito. Non bisogna buttare i rotolini quando una matassina di filato si esaurisce, sono, infatti ottimi per i ricci. Una volta avvolte le ciocche attorno ai rotolini, fisseremo con una forcina.

Lasciamo asciugare e voilà, un riccio morbido e voluttuoso adatto anche alle occasioni importanti.

Ecco come avere ricci perfetti con 3 oggetti che tutti ma proprio tutti abbiamo in casa!