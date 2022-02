Attenzione alle cifre che stiamo per analizzare. Solo in Italia, culla della dieta mediterranea, 1 abitante su 3 soffrirebbe di pressione alta. Ipertensione che, secondo la medicina, concorrerebbe alla morte di quasi 250.000 italiani all’anno. Una vera e propria strage. Gli esperti ricordano che tra le primissime cause dell’ipertensione ci sarebbe l’abuso del sale in cucina. Non solo diretto, ma anche nei cibi preconfezionati e precotti di cui potremmo abusare. Ecco perché, anche grazie al web e all’informazione senza confini, tantissimi si sono convertiti a un alimento ipocalorico, ma comunque gustoso. Ricchissimo di minerali e antiossidanti, milioni di appassionati usano questo condimento, ma stando attenti a non abusarne. Andiamo a conoscerlo meglio in questo articolo dei nostri Esperti.

Nasce dalla farina e dai fagioli

La salsa di soia, che, un tempo apprezzavamo quasi solo nei ristoranti cinesi, nasce dalla fermentazione dei fagioli e dalla farina di soia. Un processo di lavorazione abbastanza lungo e complesso, che dura anche qualche mese. Ed ecco spiegato, perché costa molto di più del sale normale. Generalmente 1 litro di salsa di soia si aggira sui 7 euro e possiamo acquistarlo al supermercato e sul web.

Ricchissimo di minerali e antiossidanti, ecco perché milioni di persone stanno sostituendo il sale con questo prezioso condimento

Come ricorda questo studio la salsa di soia presenterebbe 2 qualità molto apprezzate:

la ricchezza di minerali;

la presenza di moltissimi antiossidanti.

Contenendo comunque del sale, non bisognerebbe abusare nemmeno di questa salsa. Lo ricordano proprio gli esperti, che consigliano un consulto medico o specialistico prima di adottarla pienamente nella dieta quotidiana. La tabella della presenza salina nella soia sarebbe infatti di circa 17 grammi di sale in 100 ml, ricordando che sarebbe auspicabile assumere al massimo 20 ml al giorno;

Attenzione alle famose macchie di salsa di soia

Ricordandoci di quando mangiamo la cucina etnica orientale e ci “spadelliamo” di salsa di soia sui vestiti, ecco come intervenire. A differenza di quanto sostiene qualcuno, la salsa di soia sarebbe meno micidiale del cioccolato sugli abiti. L’alleato migliore per togliere la macchia è ancora una volta il Sapone di Marsiglia. Mettiamo in ammollo il capo macchiato, strofinando con un po’ di questo prodotto. Lasciamo quindi agire per una trentina di minuti e poi mettiamo in lavatrice col solito ciclo. La macchia dovrebbe sparire con successo.

Approfondimento

Sbagliato pensare che dormire poco stanchi e basta perché secondo la scienza favorirebbe anche questa pericolosa malattia degenerativa