Ci siamo chiesti spesso quale sia la condizione economica degli italiani in virtù del contesto storico. Boston Consulting Group ha effettuato una indagine a livello mondiale monitorando anche il nostro Belpaese. Ricchezza finanziaria, gli italiani hanno tanti soldi?

Scopriamo assieme come sta la situazione rilevata. La società che si occupa di consulenza strategica ha inserito l’Italia al nono posto a livello mondiale. L’Italia per ricchezza finanziaria è valutata 5,3 mila miliardi di dollari. Un fiume di soldi ma nelle mani di chi? Come mai gli italiani hanno tanti soldi e poi si lamentano di stare in crisi? Gli italiani accumulano risparmi soprattutto quando si rendono conto che la crisi si avvicina. In un contesto emergenziale come questo gli italiani hanno la propensione a mettere da parte i soldi.

Italiani più ricchi?

Secondo Boston Consulting Group nei prossimi anni gli italiani aumenteranno la loro ricchezza tra l’1% e il 3%. Ma ad oggi quanti milionari vivono in Italia? 400mila italiani hanno un patrimonio di almeno un milione di dollari in ricchezza finanziaria. Tradotto in cifre: l’ l’1% della popolazione riferita a persone con la maggiore età. In Italia c’è gente che ha un patrimonio superiore ai 100 milioni di dollari. 1.700 persone fanno parte di questa platea.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

All’estero come sta la situazione

Negli ultimi venti anni la ricchezza finanziaria è triplicata a livello globale. Da 80mila miliardi di dollari del 1999 si è passati a 226mila miliardi di dollari di oggi. I patrimoni personali nell’ultimo anno sono aumentati del 9,6% consentendo alla ricchezza finanziaria di avere un andamento positivo. Per il futuro tutto dipenderà dal virus invisibile del coronavirus. La ricchezza finanziaria di ogni individuo pende dalle labbra del coronavirus. Ventiliamo due scenari con meta 2024: nella peggiore delle ipotesi il livello di ricchezza varia dall’1,4% mentre se tutto va per il verso giusto si tocca il 4,5%. I ricchi in futuro saranno i soliti noti ma le esigenze muteranno perché la vastità di strumenti finanziari li metterà nelle condizioni di diversificare. Ricchezza finanziaria, gli italiani hanno tanti soldi ma come effettivamente li sfrutteranno in futuro non è dato sapere.