Ricchezza e fortuna nell’oroscopo della settimana prossima per 4 segni zodiacali

Rivolgendoci alle Stelle possiamo sapere cosa potrebbe attenderci in futuro. Per questo motivo si decide di consultare l’astrologia, le cui previsioni da lunedì potrebbero regalare grandi sorprese. Dal 24 al 30 ottobre 2022, infatti, Giove entrerà nel segno dei Pesci, mentre Mercurio approderà in Scorpione. Questo significa che le cose potrebbero cambiare, sia in meglio che in peggio.

Ad ogni modo, partiamo subito dicendo che ci saranno ricchezza e fortuna nell’oroscopo della settimana prossima per qualcuno. Parliamo di quattro segni che la buona sorte sembra voler accompagnare almeno per un po’. Ecco quali sono le novità a cui andranno incontro e le belle notizie che miglioreranno il loro morale.

Pianeti a favore per i segni d’Acqua

Saranno sette giorni speciali quelli alle porte per tutti i segni d’Acqua. Il Cancro sarà il primo a beneficiare dell’appoggio di ben due pianeti. Occhi puntati in particolare sul weekend, che si preannuncia elettrizzante e pieno di aspettative. Giove smette finalmente di remare contro e a partire dalla giornata di venerdì si appresta a portare gioia e soddisfazioni personali. Stesso discorso per Mercurio, che da sabato prometterà occasioni importanti e qualche incontro particolare.

Si preannunciano ricchezza e fortuna nell’oroscopo della settimana prossima anche per Scorpione, Pesci e Bilancia

Da buon segno d’Acqua, anche lo Scorpione sarà in una fase positiva della propria vita. Già l’inizio del mese aveva portato passione e iniziative professionali. Ora il buon momento sembra continuare e confermare le sensazioni positive. La congiunzione con Mercurio di sabato 29 porterà una svolta a lavoro. In amore, invece, ci penserà Venere a scaldare gli animi.

L’attesa sarà dolce anche per il segno dei Pesci. C’è poco da dire, è un periodo straordinario quello che si sta passando. Tutto sembra girare a favore e i pochi ostacoli lungo il percorso non potranno scalfire la voglia di mettersi in gioco. Giove in congiunzione indirizza verso un fine anno indimenticabile. Sarà forte anche la spinta passionale, che potrebbe condurre verso l’amore più profondo.

Alla tripletta di segni fortunati si aggiunge la Bilancia. Giove frena la voglia di ostacolare a tutti i costi e da venerdì farà sentire il suo sostegno. A lavoro tutto inizierà ad andare per il verso giusto e si potranno portare avanti i propri progetti. Lunedì comincia alla grande, con una splendida Luna amica. Occhio a domenica 30, invece, che potrebbe rovinare i piani di gloria.

Lettura consigliata

I segni zodiacali più complicati e difficili da conquistare, uno è una sorpresa