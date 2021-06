Con l’arrivo dell’estate amiamo passare le giornate all’aperto. Trascorriamo molti bei momenti sul balcone e ci divertiamo con gli amici.

Organizziamo molti pranzi o cene sul nostro terrazzo e cerchiamo di abbellirlo al meglio per renderlo esclusivo.

Se sappiamo tutto sull’arredamento per gli esterni non sappiamo però con che pianta valorizzare il nostro balcone.

Ne conosciamo tante ma nessuna fa al caso nostro. Come possiamo stupire amici e vicini con una pianta unica nel suo genere?

Anche questa volta, ProiezionidiBorsa ha il giusto suggerimento per noi.

Ricca fioritura assicurata con questa pianta perfetta in balcone in estate e inverno

Il nostro balcone o giardino sono gli spazi che viviamo di più nel periodo estivo. Per questo ci teniamo a curarli e ad abbellirli al meglio.

Siamo però stufi delle solite piante magari difficili da seguire e dal poco colore. Stiamo cercando qualcosa di unico e magnifico.

Se vogliamo avere davvero una pianta stupenda e dai fiori bellissimi dovremo acquistare il Platycodon.

Grazie ai suoi bellissimi fiori di colore azzurro viola avremo una ricca fioritura assicurata con questa pianta perfetta in balcone in estate e inverno.

I suoi fiori a campana sono bellissimi e facilmente riconoscibili. Talmente grandi da arrivare a coprire tutte le foglie della pianta in un’esplosione di colore.

Questa pianta perenne ed esotica è ideale per le fioriere del nostro terrazzo o da piantare nel giardino. Potremmo beneficiare di tutta la sua bellezza per tutto l’anno poiché resiste benissimo anche al freddo.

Durante l’estate dovremo bagnare con regolarità la terra ma facendo attenzione a non creare ristagni d’acqua.

In inverno invece, ci basterà bagnarla ogni 10 giorni e non dovremo per forza ritirarla in un luogo coperto.

Infatti, il Platycodon riesce tranquillamente a resistere anche agli inverni più freddi.

Un trucco fondamentale

Quando decidiamo di coltivare questa pianta perenne sul nostro balcone dovremo ricordarci un semplice trucco.

Per garantirci una fioritura rigogliosa dovremo togliere sempre i fiori secchi. In questo modo tutto il nutrimento verrà indirizzato verso nuovi fiori ed avremo una fioritura abbondante e costante.

Ora sì che sappiamo come abbellire al meglio il nostro balcone. I nostri vicini resteranno a bocca aperta.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.