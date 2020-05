Ribasso in arrivo per Salini Impregilo? Il livello di trading da monitorare con attenzione in chiusura settimanale

Salini Impregilo ha cambiato nome, ma non la possibilità di un ribasso in arrivo per le prossime sedute.

A inizio maggio l’assemblea ha deliberato il cambio di nome in Webuild e, con il bilancio del 2019, la distribuzione di una cedola da 0,03€ per azione. Il nuovo nome, però, non ha portato bene in Borsa visto che le quotazioni hanno perso oltre il 15%. L’aspetto confortante è che la debolezza non è solo della società che ha costruito il nuovo ponte di Genova sulla Polceva, ma di tutto il settore.

Che la situazione sul titolo non sia molto chiara si evince anche dalle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio Hold nonostante un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 15%.

I punti di forza di Salini Impregilo

C’è un’alta visibilità sulle attività del gruppo per i prossimi anni. Le prospettive sui ricavi futuri degli analisti che coprono il patrimonio netto rimangono simili. Tali stime -difficilmente disperse supportano vendite altamente prevedibili per l’esercizio in corso e per i prossimi anni.

La società mostra bassi livelli di valutazione, con un enterprise value pari a 0,3 volte il suo fatturato.

La società ha una forte presenza all’estero (clicca qui per leggere)

I punti di debolezza di Salini Impregilo

La bassa redditività indebolisce la società.

Il gruppo di solito rilascia utili peggiori del previsto.

Negli ultimi sette giorni, gli analisti hanno abbassato le aspettative di EPS per l’azienda.

Negli ultimi mesi, gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni di guadagno.

Nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente abbassato le loro aspettative di EPS. Gli analisti prevedono risultati peggiori per l’azienda rispetto alle loro previsioni di un anno fa.

Ribasso in arrivo? Analisi grafica e previsionale

Salini Impregilo (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 1,25€ in rialzo dell’1,79% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e il I° obiettivo di prezzo (1,3153€) è stato raggiunto e rotto al rialzo. Tuttavia a inizio maggio, dopo il cambio nome, le quotazioni hanno virato al ribasso rompendo il supporto in area 1,3153€.

A questo punto o si assiste a una nuova chiusura settimanale superiore a 1,3153€ che ripristini la tendenza al rialzo verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,98€ oppure si accelera al ribasso.

La conferma della ripresa del ribasso si avrebbe con chiusure settimanali inferiori a 1,0615€.

Salini Impregilo: proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.