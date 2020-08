Oggi studieremo le dinamiche possibili e il ribasso del 3/5% in arrivo per il dollaro yen.

L’euro continua a rafforzarsi sul dollaro e questa valuta continua a perdere terreno nei confronti sia del franco svizzero che dello yen. Il cambio dollaro yen oggi è in ribasso dello 0,02% e si porta a 105,40 ma la tendenza per il prossimo mese è saldamente ribassista e sono quindi possibili ulteriori ribassi.

Data l’alta correlazioni fra la forza/debolezza del dollaro con i mercati azionari valuteremo nei prossimi giorni le possibili ripercussioni sui grafici degli indici azionari internazionali.

Concentriamoci adesso sul cambio dollaro yen ma non possiamo non dare prima uno spunto sul dollaro index. Il paniere dopo aver raggiunto il massimo annuale a 103,60 nel corso del mese di marzo, continua a perdere posizioni nei confronti delle principali valute internazionali ed oggi è in ulteriore ribasso dello 0,02% e si porta a 0,92235.

Ribasso del 3/5% in arrivo per il dollaro yen?

Da inizio anno il cambio ha segnato il minimo a 101,18 ed il massimo a 112,23.

Quale direzione in corso del dollaro yen di medio lungo termine? Il trend continuerà a essere rialzista fino a quando reggerà in chiusura mensile e poi trimestrale area 101,15. Quindi, dato questo pattern in corso, sono possibili ancora ulteriori rialzi nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il breve termine invece, la situazione è ben diversa e la tendenza in corso è ribassista. Infatti, fino a quando non verrà superata al rialzo in chiusura settimanale la resistenza di 107,05 sono possibili ulteriori ritracciamenti fino all’area 101,15 per/entro i prossimi 1/3 mesi.

Data questa situazione e questa previsione, riteniamo che nei prossimi mesi molti nodi verranno al pettine e lo scenario di medio lungo termine diventerà molto nitido.

Per quanto riguarda i prossimi 2/3 giorni, l’attenzione deve essere posta sul livello di 106,01. Solo ritorni sopra questo livello in chiusura di seduta giornaliera farebbero fermare il ritracciamento in corso. In quel caso l’attenzione poi verrebbe posta su 107,05.

Si procederà per step.