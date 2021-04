Anche dopo un rialzo del 30% dal nostro precedente report ribadiamo il segnale di acquisto su MAPS ma meglio attendere livelli di prezzo inferiori. La settimana in corso, infatti, sta dando un brutto segnale, nulla di preoccupante, che potrebbe suggerire di attendere tempi migliori per investire su titolo.

Dal punto di vista della valutazione MAPS si trova in una situazione eccezionale. Qualunque sia il metodo utilizzato, infatti, risulta essere sottovalutato.

Guardando ai fondamentali, ad esempio, il fair value esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Dal confronto tra il P/E di MAPS con quello medio del settore di riferimento, invece, scopriamo che le quotazioni potrebbero raddoppiare prima di allinearsi alla media del settore.

Anche l’unico analista che copre MAPS è molto ottimista con un giudizio comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 60%.

Ribadiamo il segnale di acquisto su MAPS ma meglio attendere livelli di prezzo inferiori: quando acquistare secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario MAPS (MILMAPS) ha chiuso la seduta del 14 aprile in ribasso dell’1,75% rispetto alla seduta precedente a quota 2,80 euro.

Come si vede dal grafico sul time frame mensile la tendenza in corso è rialzista e la sua massima estensione potrebbe portare il titolo a raddoppiare il suo valore. Solo una chiusura mensile inferiore a 2,29 euro potrebbe determinare un’inversione ribassista.

Anche sul settimanale la proiezione in corso è rialzista, ma sta trovando non poche difficoltà a superare la resistenza in area 3,13 euro (I obiettivo di prezzo). Potremmo assistere, quindi, a un ritracciamento fino in area 2,51 euro prima di ripartire al rialzo. Tuttavia già sui livelli attuali, contatto con il supporto in area 2,76 euro, si potrebbe entrare in acquisto puntando gli obiettivi riportati in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,51 euro e/o un segnale di vendita dello Swing Indicator potrebbero mettere in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile