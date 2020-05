Riaprono i cinema ma molti rinviano ed alcuni rinunciano. Cosa succede?

La riapertura dei cinema è prevista per il 15 giugno, tuttavia le misure di sicurezza e limitazioni che le sale dovranno osservare implicano un onere tale da costringere molti esercenti a rimandare ulteriormente la riapertura, se non, per alcuni, a rinunciare definitivamente.

Misurazione della temperatura all’ingresso, distanza di sicurezza, sanificazione prima e dopo ogni spettacolo richiedono tempi e costi notevoli di per sé; a ciò si aggiunge che per poter attuare tali disposizioni si ridurranno necessariamente il numero di spettacoli e di ingressi, con conseguente diminuzione dell’incasso e impossibilità di rientrare nelle spese per il personale, per i noleggi, per affitti, consumi o costi di struttura.

Soprattutto le piccole sale che non dispongono di ampi spazi o di servizi aggiuntivi, non saranno nelle condizioni di riaprire.

La condizione critica investe non solo le sale, ma anche le produzioni e distribuzioni, specialmente quelle indipendenti, causando una grave emorragia per tutta la filiera cinematografica. Il ruolo sempre più imponente delle piattaforme Streaming e Video On Demand è ormai imprescindibile, ma rischia di diventare egemonico e tale configurazione potrebbe portare a un impoverimento e appiattimento delle proposte di cinema di qualità.

Una risposta virtuosa a questa complicata situazione è sicuramente il progetto #iorestoinsala:

si tratta di un nuovo circuito nazionale nato dalla collaborazione tra esercenti e distributori, che propone qualcosa di molto diverso dalle piattaforme Video On Demand cui siamo abituati, perché ricrea virtualmente la normale programmazione di sala e soprattutto perché pone al centro la relazione tra le sale e il loro pubblico. Il progetto è partito dal 26 maggio e fino ad ora le sale aderenti sono 71, ma potrebbero presto aumentare.

Come funziona #iorestoinsala?

Ogni cinema sceglie la propria programmazione e vende i biglietti su propri canali in base alla capienza reale, i posti saranno assegnati e i film verranno proposti con degli orari precisi.

Lo spettatore visita il sito web del proprio cinema preferito, sceglie il film e l’orario, acquista il biglietto e riceve un codice corrispondente al posto assegnato nella sala virtuale e un link per accedere alla proiezione, che avviene tramite l’infrastruttura web di MyMovies.

Il servizio è accessibile dalla TV o dai dispositivi Windows, Mac, Apple TV, Phone e iPad, Android, Chromecast.

I prezzi dei biglietti vanno da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 7,90.

Oltre a prime visioni, rassegne e percorsi tematici, sono previsti incontri con gli autori in livestream e appuntamenti speciali.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di interagire con gli altri spettatori in sala, conversando e commentando il film in chat.

#iorestoinsala è un progetto di partecipato e solidale. Se non può ricreare il fascino e la magia della visione al cinema, è in questa fase un ottimo modo per sostenere chi l’ha sempre reso possibile e speriamo continui a farlo.

Riaprono i cinema ma molti rinviano ed alcuni rinunciano. Quali sono i cinema che aderiscono all’iniziativa #iorestoinsala ?

Le sale partecipanti fino ad ora sono:

Acqui Terme – Cristallo

Bra – Impero

Novi Ligure – Moderno

Ovada (AL) – Splendor

Lombardia

Milano – Anteo Palazzo del cinema

Milano CityLife – Anteo

A Bergamo:

Auditorium

Capitol

San Marco

Cremona – Anteo Spaziocinema

Mantova – Del Carbone

Mantova – Mignon

Monza – Capitol Anteo Spaziocinema

Sesto San Giovanni – Rondinella

Treviglio – Anteo Spaziocinema

Varese – Filmstudio 90

Varese – Nuovo

Voghera – Cinema Teatro Arlecchino

Trentino Alto Adige

Trento – Multisala Astra

Bolzano – Filmclub

Friuli Venezia Giulia

Udine – Visionario

Udine – Cinema Centrale

Pordenone – Cinemazero

Trieste – Ariston

Lignano – Cinecity

Veneto

Padova – Lux

Padova – Rex

Bassano del Grappa – Metropolis Cinemas

Belluno – Cinema Italia

Schio – Nuovo Cinema Pasubio

Vicenza – Odeon

Emilia Romagna

A Bologna:

Lumiere

Pop UP Cinema Jolly

Cinema Medica

Cinema Bristol

Cattolica – Snaporaz

Ferrara – Apollo

Modena – Truffaut

Parma – Cinema Edison D’essai

Rimini – Tiberio

Toscana

Firenze – Stensen

Firenze – Spazio Alfieri

Pisa – Arsenale

Liguria

A Genova:

Odeon

Ariston

Corallo

City

Sivori

Diano Marina – Politeama Dianese

Imperia – Imperia

Rapallo – Augustus

Santa Margherita – Centrale

Savona – Filmstudio

Sestri – Levante Ariston

Marche

Ancona – Azzurro

Fermo – Sala Artisti

Umbria

Perugia – Postmodernissimo

Lazio

A Roma:

Andromeda Cinemas

Madison

Caravaggio

Campania

Napoli – Modernissimo

Puglia

Bari – Splendor

Brindisi – Andromedamaxicinema

Calabria

Catanzaro – Cinema Teatro Comunale

Sicilia

Palermo – Multiplex Planet La Torre

Catania – Planet

Messina – Multisala Iris

Messina – Multisala Apollo

Castrofilippo – Multisa Planet La Vigne

Siracusa – Multisala Planet Vasquez

Sardegna

Iglesias – Madison