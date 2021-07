Durante il periodo del lockdown in molti si sono persi in sogni ad occhi aperti su mete lontane e temporaneamente inaccessibili. Tra le località più sognate non poteva sicuramente mancare il Sudamerica, con il suo clima tropicale e i suoi siti archeologici antichi e decisamente affascinanti.

Ora che il periodo drammatico delle chiusure è (quasi) un ricordo lontano, sono in arrivo delle notizie che faranno sicuramente felici gli amanti dell’avventura. Infatti, finalmente, riapre uno degli itinerari più belli del Mondo che lascerà stupiti anche i visitatori più navigati. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il gioiello del Perù riapre le porte agli escursionisti più avventurosi

Nascoste tra le montagne delle Ande si trovano le rovine di una antica città che continua ad affascinare il Mondo. Parliamo di Machu Picchu, località peruviana che attira ogni anno centinaia di migliaia di turisti da tutto il Mondo. In tantissimi si sono infatti innamorati di questa antica città, con i suoi resti archeologici ben conservati e la sua stupenda vista sulla valle sottostante.

Tra i fattori che rendono una visita a Machu Picchu veramente magica vi è la possibilità di raggiungerla in 2-4 giorni a piedi. Parliamo del famoso Inca Trail, percorso a lungo chiuso a causa delle difficoltà legate alla presente pandemia globale.

L’Inca Trail è un percorso che parte dalla città di Cusco e permette di raggiungere i resti di Machu Picchu seguendo le orme degli antichi abitanti della zona.

Esistono due varianti di questo percorso. La prima dura 12 km e può essere affrontata in due giorni circa, mentre il cammino “autentico” dura quattro giorni e si snoda per ben 45 km. L’Inca Trail era rimasto chiuso a causa della pandemia, ma riaprirà il 15 di luglio, permettendo ai turisti di affrontare nuovamente questo percorso emozionante.

