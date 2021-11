Dopo che ad agosto mettevamo in guarda da un possibile ritracciamento del titolo (Attenzione alle azioni EXOR nel breve potrebbero riservare brutte sorprese) le quotazioni hanno perso circa il 6% prima di ripartire al rialzo. Ripartenza che è stata possibile in quanto il forte supporto individuato in area 65 euro ha resistito alle pressioni ribassiste. Quindi, probabile rialzo in arrivo per le azioni della cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann.

Da minimo di fine settembre, quindi, è partito un rialzo, tuttora in corso, che ha portato il titolo a rompere l’importantissima resistenza in area 80,36 euro (I obiettivo di prezzo). La settimana in corso, però, potrebbe avere un forte impatto sul futuro del titolo.

Come si vede dal grafico, infatti, i ribassisti stanno facendo una forte pressione sul supporto in area 80,36 euro. Il risultato di questi sforzi determinerà il futuro di EXOR.

La tenuta del supporto potrebbe favorire la ripartenza verso il II obiettivo di prezzo in area 93,5 euro, prima, e verso il III obiettivo di prezzo in area 106,85 euro, poi. Da notare che il rialzo è sostenuto da un solido segnale di acquisto dello Swing Indicator.

Una chiusura settimanale inferiore a 80,36 euro, invece, aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area 75,4 euro. Tuttavia, solo una chiusura settimanale inferiore a 72,1 euro farebbe invertire la tendenza definitivamente al ribasso.

La valutazione del titolo

Dal questo punto di vista le azioni EXOR sono molto sopravvalutate. Fa eccezione il Price to Book ratio il quale esprime una sottovalutazione di circa il 40% rispetto ai livelli attuali.

Altri punti deboli del titolo sono le previsioni di Standard & Poor’s, secondo le quali le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, invece, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Rialzo in arrivo per le azioni della cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario EXOR (MIL:EXO) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 19 agosto a quota 70,94 euro in ribasso del 3,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale