Settimana scorsa scrivevamo Dopo una settimana interlocutoria le quotazioni dell’oro potrebbero finalmente partire al rialzo. Quindi, rialzo doveva essere e rialzo è stato, cosa attendersi ora dalle quotazioni dell’oro?

Rialzo doveva essere e rialzo è stato, cosa attendersi ora dalle quotazioni dell’oro? Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 27 agosto in rialzo dello 1,46% rispetto alla seduta precedente a quota 1.820,5 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 2,14%.

Time frame giornaliero

Quella appena conclusasi è stata una settimana dai due volti. Dopo una seduta di lunedì al rialzo, le tre successive hanno visto erodere tutto il rialzo accumulato. A rimettere le cose a posto, quindi, ci ha pensato la seduta di venerdì 27 agosto. Questa seduta è stata particolarmente importante in quanto ha visto non solo la rottura della resistenza in area 1.795 dollari, ma anche di quella in area 1.816 dollari. Una conferma della rottura di questo livello anche nelle prossime sedute aprirebbe le porte al raggiungimento di area 1.848 dollari, prima, e di area 1.933 dollari, poi.

Una chiusura giornaliera inferiore a 1.762, invece, aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista verso i minimi annuali in area 1.670 dollari.

Time frame settimanale

Nelle settimane precedenti scrivevamo

Come già detto in precedenza, infatti, la formazione di nuovi minimi non ha impedito una chiusura settimanale superiore a quella precedente. Inoltre il supporto in area 1.752,1 dollari ha resistito alle pressioni degli orsi. Decisivo sarà quando accadrà settimana prossima. Ricordiamo, però che solo il recupero di area 1.796,8 dollari darebbe nuova linfa ai rialzisti. Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare le quotazioni si dirigerebbero verso area 1.625 dollari. Gli obiettivi successivi, poi, passano per i livelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione del ribasso passa per area 1.040 dollari.

La settimana appena conclusasi ha visto la rottura della resistenza indicata con le quotazioni che adesso potrebbero dirigersi verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1.808,7 dollari.

Time frame mensile

Sul time frame mensile solo una chiusura mensile superiore a 1.960 dollari farebbe finalmente decollare l’oro verso gli obiettivi di lungo periodo indicati in figura. In caso contrario, la proiezione in corso è saldamente ribassista e punta agli obiettivi in area 1.432 dollari.