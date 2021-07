Piazza Affari continua a difendere strenuamente i 25.000 punti in chiusura di seduta giornaliera e questo è un buon segnale e ci fa affermare che sono ancora possibili ulteriori rialzi di breve termine. Nel medio lungo termine, ovvero nei prossimi 24 mesi, continuiamo a ritenere che ci siano elevate probabilità di ritoccare i 51 mila punti segnati nell’anno 2000, Ci sono quindi ancora diverse opportunità da cogliere e titoli anche sottovalutati e di non poco, che sembrano pronti ad un interessante scatto rialzista. Oggi, il nostro Ufficio Studi si chiede se sia possibile un rialzo del 35% alle porte per il titolo Sebino.

La società fondata nel 1979 con sede a Madone capitalizza in Borsa circa 83,4 milioni di euro si occupa di progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi antincendio per la rilevazione di incendi o intrusioni.

Il titolo (MIL:SEB) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’1 luglio al prezzo di 6,28 in rialzo del 3,63% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,73 ed il massimo a 7,44. Dove sono dirette ora le quotazioni? Cosa attendere dopo la prova di forza di ieri?

Analisi sommaria di bilancio

Non leggiamo sul titolo raccomandazioni di altri analisti che coprono il titolo. I nostri studi, ponderati sui bilanci degli ultimi 4 anni, dopo aver normalizzato le varie voci dei dati contabili, giungono alla seguente conclusione: il fair value delle azioni è in area 8,10 euro per azione con una sottovalutazione del 35% circa.

Rialzo del 35% alle porte per il titolo Sebino?

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 5,45 si presupporranno ulteriori rialzi nei prossimi 1/3 mesi in area 7,20 e poi 8,15/8,30. Supporto di breve termine a 5,94.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi ai livelli operativi appena indicati.

Come al solito si procederà per step.