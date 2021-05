Rialzo del 100% a rischio per il titolo IVS Group? In un precedente report avevamo evidenziato come nel lungo periodo il titolo potesse ambire a una performance del 100%. Si erano create, infatti, le condizioni grafiche affinché il titolo potesse esplodere al rialzo.

Purtroppo la situazione non si è ancora sbloccata, anzi l’ultima settimana potrebbe avere un impatto molto negativo sul futuro del titolo.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, la chiusura del 30 aprile è stata inferiore al supporto in area 6,4 euro creando i presupposti per una continuazione del ribasso fino al supporto in area 5,92 euro. Dopo il segnale di vendita generato dallo Swing Indicator alla chiusura del 30 aprile, una chiusura settimanale inferiore a 5,92 euro farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso le azioni IVS Group potrebbero ritornare sui minimi in area 4,1 euro.

Questa debolezza contrasta con la forza dimostrata durante il mese di aprile e confermata dalla chiusura del mese. Al segnale di acquisto del BottomHunter già in essere da gennaio 2021, si è aggiunto quello dello Swing Indicator alla chiusura di aprile. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un rialzo di lungo periodo che ha la sua massima estensione in area 12,35 euro per un potenziale rialzista del 100%.

Vista questa apparente contraddizione tra il settimanale e il mensile bisogna monitorare con molta attenzione cosa accadrà nelle prossime settimane. Solo in questo modo si eviterà di rimanere incastrati in posizioni perdenti di lungo periodo.

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazione del 30 aprile a quota 6,20 euro in ribasso del 2,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile