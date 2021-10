Avere una storia d’amore duratura e stabile è una vera e propria fortuna. Condividere le proprie giornate e i momenti importanti con la persona che si ama, infatti, non ha prezzo. E molti sognano proprio qualcosa di simile nella loro vita. Ma, come per ogni cosa, possiamo ritrovare anche alcuni aspetti non esattamente favorevoli quando si è in una relazione di lunga durata. E uno di questi riguarda sicuramente l’intimità. Infatti, dopo tanti anni è molto comune perdere quel desiderio che prima ci legava fortemente al partner. Ma, se dovessimo volerlo recuperare, forse potremmo sfruttare un insospettabile ingrediente.

Riaccendiamo la passione con il nostro partner con una bevanda analcolica a cui mai avremmo pensato

Riaccendere la fiamma che una volta ci univa con il nostro partner non è esattamente facilissimo. Serve, infatti, molto impegno e dedizione per provare a instaurare di nuovo un rapporto fisico importante. E abbiamo bisogno anche di diversi trucchi e segreti che possano accompagnarci in questa impresa. Per cercare di raggiungere l’obiettivo, noi avevamo già dato qualche consiglio utile, che riguardava soprattutto alcune letture che potevano darci una mano. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato un libro nello specifico volto a questo scopo. Oppure, in un altro articolo, possiamo ritrovare altre tre opere che potrebbero darci una mano in questo lavoro. Ma sicuramente il fisico non può basarsi solo sulla lettura. In questo caso, infatti, assieme ai libri che abbiamo consigliato, potremmo accompagnare una bevanda gustosissima che potrebbe davvero riaccendere la scintilla nella nostra coppia.

La tisana al guaranà, ecco cosa dovremmo scegliere se vogliamo dare una scossa alla nostra vita di coppia

Molti di noi conoscono il guaranà, ossia la nota pianta alla base di diverse bevande. In questo caso, però, concentriamoci sulla tisana, che si può trovare in commercio e che potrebbe aiutarci nella nostra vita di coppia. Infatti, il guaranà è sicuramente conosciuto per alcuni benefici (non ancora accertati al 100%), come la riduzione dell’ansia o la correzione della pressione bassa. Ma in questo momento, a noi, preme evidenziarne un aspetto in particolare. E a dirlo, sono proprio gli esperti. Questo ingrediente, infatti, potrebbe aiutare ad aumentare notevolmente il desiderio, aiutandoci se abbiamo una crisi di questo tipo nella nostra coppia. Dunque, riaccendiamo la passione con il nostro partner con una bevanda analcolica a cui mai avremmo pensato.

Facciamo attenzione però. Questi benefici sono presenti e sono noti a molti, ma devono ancora essere comprovati. La loro efficacia, infatti, per tanti è scontata, ma in realtà le ricerche scientifiche sono ancora in atto. Inoltre, ricordiamoci che non tutti possono consumare il guaranà. Infatti, per prima cosa, non dobbiamo mai superare i 250 grammi circa al giorno. Se dovesse succedere, potrebbero esserci delle controindicazioni spiacevoli, dall’insonnia alla nausea. Inoltre, faremmo meglio ad evitare se soffriamo di alcuni disturbi. Tra questi, possiamo elencare, come esempio, l’ansia, il diabete, problemi all’intestino o al cuore. Dati quindi questi effetti collaterali, prima di fare qualsiasi scelta, sarebbe il caso di parlare con il proprio medico di fiducia. Conoscendo alla perfezione il nostro stato di salute, saprà dirci se ci conviene assumere questo ingrediente o se forse sia meglio lasciar stare.