Reti ha intenzione di sbarcare su AIM Italia. Uno dei principali player italiani nel settore IT Consulting ha formalmente presentato a Borsa Italiana la richiesta. La comunicazione è servita come pre-ammissione alle negoziazioni delle azioni sul mercato riservato alle PMI. Reti ha ottenuto ricavi per 21 milioni di euro lo scorso anno migliorando del 10% quanto fatto nel 2018. La società è stata fondata nel 1994 ed ha sede è a Busto Arsizio.

Come avverrà la quotazione

Reti è specializzata nei servizi di System Integration ed ha svelato fin da subito il piano per entrare sul listino di Borsa Italiana. L’operazione di quotazione avverrà in aumento di capitale. Investitori istituzionali, professionali e al dettaglio hanno l’opportunità di sfruttare questa iniziativa in modo da mettere in portafoglio altre azioni. Reti ha fissato il prezzo delle azioni tra 1 euro e 1,2 euro.

Perchè lo sbarco in Borsa

La società ha dichiarato apertamente le prospettive future e il motivo della scelta di quotarsi al listino AIM Italia. In primo luogo Reti ha interesse a sostenere iniziative di Merger and Acquisition. Si tratta di attività di finanza straordinaria di impresa che modificano l’assetto proprietario. In seconda battuta Reti vuole sostenere l’attività di ricerca e sviluppo. Proprio in questo segmento Reti ha attuato forti investimenti per sviluppare il Campus Tecnologico formato da 6 centri di competenza. L’obiettivo primario è crescere in particolare nella cybersecurity e nell’intelligenza artificiale.

Obiettivi prefissati

Altri obiettivi prefissati sono scouting di nuove partnership e potenziamento della rete vendita e sulla formazione del personale già in carico. Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti ha le idee chiare e punta sull’ascolto e sul coinvolgimento degli stakeholder per far crescere il business aziendale.

Le società che si quotano in Borsa hanno l’opportunità di accelerare il percorso di crescita. Il mondo dell’IT Consulting sta vivendo un periodo di grande fermento. Intanto Reti ha intenzione di sbarcare su AIM Italia, vedremo nel breve termine quale sarà la risposta degli investitori.