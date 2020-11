Perché i capelli a volte diventano opachi e poco luminosi? I motivi possono includere danni alle cuticole, carenze nutrizionali o abitudini malsane, oppure l’uso di prodotti sbagliati.

Spesso chi vede il colore spento e l’aspetto un po’ sciupato della chioma ricorre a tinte chimiche o a una miriade di prodotti di styling.

Potrebbe non essere la soluzione migliore, in certi casi il risultato è l’opposto di quello sperato.

Ma niente paura, ci sono ottimi rimedi in grado di restituire ai capelli la lucentezza perduta.

L’impacco pre shampoo

Questa maschera fai da te è una mano santa per i capelli. Li rende più morbidi, lucenti, idratati e disciplinati. Si può applicare anche sulla cute, dove risulterà altrettanto benefica.

Mescolare in una ciotolina un cucchiaio di miele, un cucchiaino scarso di olio extravergine d’oliva e un cucchiaio di gel ai semi di lino. Consigliamo il nostro metodo per realizzarlo in casa. In alternativa al gel ai semi di lino si può usare del gel d’aloe vera.

Mescolare bene ed applicare sui capelli quando sono già da lavare. Prima di stenderlo è consigliabile vaporizzare un po’ d’acqua sulla chioma con un spruzzino. Distribuire il composto dalle radici alle punte, prendendosi qualche minuto per massaggiare la cute. Infine raccogliere i capelli se sono lunghi, coprire con una cuffietta o della pellicola e lasciare in posa per mezz’ora o un’ora. Trascorso il tempo di posa, procedere con l’abituale lavaggio. Omettendo l’olio, la maschera si può usare come trattamento idratante anche dopo lo shampoo, tenendola in posa circa venti minuti e poi risciacquando.

Less is more

A volte semplificare la routine capillifera è l’arma vincente per ritrovare morbidezza, rilassare la cute e restituire ai capelli la lucentezza perduta.

I capelli possono diventare opachi sia per secchezza che per un eccesso di sebo.

Bisogna agire con le dovute differenze, ma in entrambi i casi è preferibile la delicatezza. Servono shampoo idratanti poco schiumogeni e privi di siliconi e la riduzione dell’uso di ferri caldi, piastre e phon.

Più che puntare sull’applicazione di cosmetici, è preferibile curare l’alimentazione e l’idratazione agendo dall’interno.

Anche la stratificazione di prodotti di styling senza risciacquo alla lunga può appesantire i fusti e privarli della naturale luminosità. Il fenomeno si chiama build-up ed è ulteriormente peggiorato dall’inquinamento atmosferico.

I capelli diventano rigidi, a volte stopposi e altre oleosi, in certi casi ruvidi e opachi. Un periodo di disintossicazione o una riduzione a pochi prodotti, ma di buona qualità, può fare la differenza.

Un lavaggio con shampoo di tipo purificante, o clarifying, aiuta a rimuovere la stratificazione e a ridare leggerezza, movimento e luce.

I rimedi antichi che resistono alla prova del tempo

I segreti di chi sfoggia una bella chioma spesso si ispirano a ingredienti naturali e tradizioni popolari.

Per restituire ai capelli la lucentezza perduta sembra non esserci niente di meglio del risciacquo finale con acqua e aceto di mele. È utile per ristabilire l’equilibrio in seguito a shampoo aggressivi o a un’acqua molto ricca di calcare. Ripristina il pH leggermente acido che chiude le cuticole rendendo la superficie dei capelli liscia e con maggiore capacità di riflettere la luce.

Un altro prodotto naturale che rende la chioma lucente è sicuramente l’henné. Non soltanto la lawsonia inermis, che tinge di rosso, ma anche la cassia obovata, chiamata comunemente henné neutro. Applicato circa una volta al mese rende gradualmente i capelli più corposi, sani e luminosi.