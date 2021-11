L’argomento alimentazione presenta varie sfaccettature e due di queste sono fondamentali per la nostra vita.

Dalla sua corretta gestione provengono assoluti benefici per la nostra salute come, d’altro canto, può diventare assai dannosa se non utilizzata nel giusto modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Gli alimenti utili per la nostra salute sono costantemente menzionati in articoli, trasmissioni televisive e naturalmente sulla rete.

Purtroppo, fra le infinite varietà di queste informazioni che ci bombardano costantemente possiamo anche trovare notizie false. Bufale che ci potrebbero far convincere degli effetti benefici dovuti a certi alimenti che, in realtà, non sono veri.

Dobbiamo sgombrare il campo da questi falsi miti per fare chiarezza e sottolineare la loro infondatezza e il loro possibile effetto dannoso.

Le bufale pascolano in rete

Quindi facciamo attenzione, perché resteremo sorpresi scoprendo le reali proprietà di questo conosciuto alimento. Proprietà che, tuttavia, vengono spacciate per efficaci solo perché sono rimedi della medicina alternativa.

I riflettori si accendono sulla papaya fermentata, da molti considerata l’elisir di lunga vita.

La papaya fermentata proviene dalla fermentazione e successiva macinazione del frutto Carica papaya.

La sua notorietà è dovuta al fatto che si ritiene che questo elemento abbia notevoli proprietà antiossidanti. Che svolga un ruolo fondamentale nella lotta ai radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule.

Sarebbe anche un ottimo rimedio nella cura di malattie come l’Alzheimer ed il Parkinson.

Resteremo sorpresi scoprendo le reali proprietà di questo conosciuto alimento

In funzione di queste proprietà, in questi ultimi anni, la papaya fermentata è stata trasformata in svariati integratori dalle composizioni e funzioni assai diverse fra loro.

La papaya è sicuramente un frutto ricco di sostanze antiossidanti ma queste si trovano anche in tutta la frutta e la verdura e perciò questo alimento non ha caratteristiche uniche.

Ad oggi non esistono evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia antiossidante e anti-aging per quanto riguarda la papaya fermentata e ciò è avvalorato dal documento pubblicato sul sito dell’ISS.

Alimentazione e fake news, difficile sciogliere il nodo

Nell’universo delle informazioni si può perdere la testa cercando soluzioni adeguate, magari “naturali”, per curare varie malattie e finire a fidarsi di suggerimenti non autorevoli può causare danni.

Perciò non crediamo in panacee e soluzioni definitive, ma confrontiamoci sempre con un medico prima di decidere di utilizzare pratiche terapeutiche consigliate da fonti che potrebbero non essere attendibili.