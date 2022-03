Quando condividiamo la vita con un compagno a quattro zampe è normale che ci siano suoi comportamenti che a noi appaiono inspiegabili. Infatti, sembra scontato che chi possiede un cane o un gatto ne conosca ogni sfumatura caratteriale e di specie. Eppure spesso non è così.

Abbiamo già svelato il perché il gatto si lecca subito dopo aver ricevuto una dose di coccole. Poi, abbiamo affrontato uno degli argomenti più scabrosi per chi ha un cane, cioè il suo amore per la cacca. Tutti comportamenti che sono difficili da accettare e comprendere, sebbene molto normali per i nostri amici animali.

C’è un altro comportamento canino che ci lascia sempre un po’ interdetti e oggi cercheremo di spiegarne le ragioni. Infatti, resteremo sorpresi dal perché il nostro cane ci annusa in modo particolare. Perché il mio cane è fissato col montare le gambe degli estranei? I nostri esperti cinofili cercheranno di dare qualche consiglio per evitare questi fastidiosi comportamenti.

Resteremo sorpresi dal perché il nostro cane annusa le parti intime e monta la gamba delle persone

Come sappiamo, il senso più sviluppato di un cane è l’olfatto. Oltre a conoscere attraverso il gusto, raccoglie informazioni principalmente con il naso. Il fiuto è lo strumento più potente che ha ed è normale che lo usi in qualsiasi situazione. Per conoscere un altro cane, controllare il territorio, verificare il passaggio di altri animali e cercare cibo.

Inoltre, i cani sono capaci di percepire la presenza die sostanze che noi umani non siamo capaci di intercettare. Si tratta dei feromoni, sostanze biochimiche che trasportano con sé una serie di informazioni dettagliate. Come per cani e gatti, anche l’essere umano è capace di produrli attraverso delle ghiandole. Queste si trovano numerose sotto le ascelle e nell’area dell’inguine.

In poche parole, farebbe come se incontrasse un altro della sua specie. È più probabile che i cani annusino donne con ciclo o in ovulazione, oppure le parti intime di coloro che hanno avuto rapporti sessuali da poco. Se lo fanno col padrone, probabilmente stanno cercando di capire di che umore sia.

Un comportamento che crea imbarazzo

C’è un altro comportamento comune che può farci vergognare. Si tratta dell’abitudine di montare la gamba delle persone, oppure altri cani senza distinzione di sesso. Istinti sessuali, noia, disagio e dominazione, capire il perché è il primo passo per risolvere il problema.

Nel caso della dominazione, è importante non sgridare il cane se non mostra aggressività. Cerchiamo piuttosto di capire quale ruolo abbiamo per lui e facciamoci aiutare a diventare un leader da seguire. Montare, però, può indicare uno stato d’eccitazione che il cane cerca di scaricare. Noia e stress possono innescare tale comportamento, quindi sgridare il cane è sbagliato, piuttosto distraiamolo. Nel caso il comportamento diventi patologico si parla di stereotipia e solo un educatore potrà aiutarci a curarlo.