La natura spesso ci viene in aiuto per risolvere problemi di varia natura. Oggi vogliamo fare scoprire ai nostri Lettori un particolare e piccolo frutto dalle straordinarie proprietà.

È ancora poco conosciuto ma i suoi effetti sulla nostra pelle sono davvero fantastici. Scopriamo cos’è il mangostano e le sue fantastiche proprietà.

Resteremo sbalorditi scoprendo gli straordinari effetti di questo frutto ipocalorico sulla nostra pelle

Il mangostano è una pianta sempreverde di origine tropicale e diffusa nel sud-est asiatico. Questa pianta si presenta sotto forma di albero e cresce molto in altezza.

Il mangostano produce un frutto commestibile e di forma tonda. Questo frutto da acerbo è di colore verde e, una volta maturo, la sua buccia diventa di colore viola.

Quello che forse in pochi conoscono sono i fantastici benefici che porta al nostro corpo. Scopriamo insieme le sue proprietà.

Il Mangostano

Come già detto in precedenza, questo frutto ha un basso apporto calorico ed anche di grassi e colesterolo. Proprio per questi motivi, assumerlo fa bene alla salute ma dobbiamo sapere che è ricco di fibre e carboidrati. Proprio le sue fibre sono ciò che lo rendono un ottimo prodotto che contribuisce a regolarizzare e riequilibrare la funzionalità intestinale. Il mangostano previene anche la formazione di gas intestinale ed aiuta in caso di costipazione.

Questo frutto è anche ricco di minerali come magnesio, calcio e potassio e di vitamine del gruppo B, A e C. Proprio quest’ultima fa sì che il mangostano sia un frutto conosciuto per le sue proprietà antiossidanti. Inoltre, l’elevata concentrazione di xantoni permette di prevenire l’invecchiamento delle cellule e di proteggerle dagli attacchi esterni.

Per la pelle

Resteremo sbalorditi scoprendo gli straordinari effetti di questo frutto ipocalorico sulla nostra pelle. Infatti, questo frutto è impiegato nell’ambito della cosmesi per le sue note proprietà antirughe. Sembra infatti che l’estratto di mangostano sia perfetto per migliorare l’elasticità della pelle. Proprio per questo motivo, in commercio non è raro trovare creme e sieri corpo e viso a base di questo frutto. Siccome però queste creme possono essere molto costose, possiamo crearne una fai-da-te per ottenere benefici davvero straordinari.

Maschera anti-età

Possiamo realizzare una maschera anti-età a base del frutto del mangostano. Ci serve un cucchiaino di miele, un uovo, un vasetto di yogurt bianco, un cucchiaino di olio extravergine d’oliva ed un mangostano.

Mettiamo in una ciotola tutti gli ingredienti salvo il mangostano dal quale dovremo ricavarne la polpa. Uniamo la polpa ed amalgamiamo il tutto. Mentre lasciamo riposare la maschera per circa 15 minuti, laviamo bene il nostro viso ed asciughiamolo.

Applichiamo la maschera e lasciamola in posa per almeno 30 minuti evitando il contorno occhi. Dopodiché risciacquiamo con acqua tiepida.

Applicare questa crema con regolarità aiuterà a renderla più elastica e a prevenire le rughe.

Approfondimento

5 semplici trucchi di bellezza per avere capelli perfetti come quelli delle star.