Resteremo sbalorditi da questo straordinario segreto per preparare una squisita e cremosa pasta alle vongole in bianco mai mangiata prima

Un piatto intramontabile della cucina italiana è la pasta con le vongole generalmente quelle veraci fresche.

Questa ha un posto in prima fila nel cuore di molti perché è un primo che accorda gli animi con il suo gusto succulento che profuma di mare.

Si tratta di una ricetta che riunisce pochi ingredienti ma non per questo è detto che sia la più semplice da preparare.

Infatti, proprio la pasta alle vongole è oggetto di tanti dibattiti ed è un primo piatto su cui circolano tante incertezze.

Tuttavia, basterebbe un solo ingredienti in più, da miscelare in un determinato modo, per dare vita a qualcosa d’indimenticabile.

Se ci stessimo chiedendo qual è, ecco che lo andremo subito a scoprire in questo articolo.

Ingredienti

La versione che proponiamo oggi non si discosterà di molto da quella più comune che conosciamo tutti se non per un piccolo trucchetto da chef.

Per quattro persone, allora, gli ingredienti sono:

400 grammi di spaghetti spessi;

800 grammi di vongole veraci;

due spicchi d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale;

prezzemolo fresco tritato;

peperoncino quanto basta.

Ad una prima vista è probabile che quest’elenco non ci stupisca ma in realtà, nascosto, c’è quell’ingrediente che farà la differenza. Si tratta dell’aglio che non si dovrà utilizzare solo per il soffritto.

Allora, questo è il segreto: l’aglio andrà riutilizzato a fine cottura, a crudo, e spremuto tra gli spaghetti.

Adesso, vediamo nel dettaglio tutti i vari passaggi per preparare questa pasta dalla bontà extra.

Procedimento

Facciamo spurgare le vongole in un recipiente basso con poca acqua e sale per due ore.

Dopo trasferiamole all’interno di una pentola, copriamole e facciamole aprire a fuoco basso.

Completata questa operazione, lasciamo da parte qualche vongola intera per la guarnizione del piatto e sgusciamo tutte le altre.

Poi, filtriamo il sughetto che troviamo all’interno della pentola dove abbiamo cotto le vongole e mettiamolo da parte.

A questo punto, facciamo un leggero soffritto con aglio, olio e peperoncino.

Trascorso un minuto circa, aggiungiamo le vongole e subito dopo il loro sughetto filtrato.

Facciamo cuocere a fiamma vivace per circa 8 minuti mescolando di tanto in tanto.

Appena la pasta è cotta, amalgamiamola per bene a fuoco accesso con questo delizioso condimento al quale dobbiamo aggiungere il prezzemolo fresco tritato.

Infine, a fiamma spenta, compiamo la magia: aggiungiamo uno spicchio d’aglio crudo e spremuto con l’apposito strumento, mescoliamo energicamente e impiattiamo.

Chi l’avrebbe mai detto che resteremo sbalorditi da questo straordinario segreto per preparare una squisita e cremosa pasta alle vongole in bianco mai mangiata prima.

