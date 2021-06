Resteremo affascinati da questo strepitoso piatto indonesiano dal gusto romantico e speciale

Il piatto del quale si parla oggi è uno speciale piatto della cucina indonesiana. Si usa prepararlo nelle feste speciali. Richiede un po’ di tempo e pazienza. Si può dire che alla fine resteremo soddisfatti del suo preziosissimo gusto. Richiede una lunga cottura ma la morbidezza della carne, una volta cotta, ripagherà il tempo speso. La sua particolarità consiste nella varietà delle spezie che questo piatto presenta. Si cambiano spezie da una regione all’altra. Quindi, sarà curioso assaggiarlo con altre spezie anche in altre regioni. Per oggi vediamo come si prepara con queste. Il suo nome è Rendang. Spezzatino di carne con cocco e spezie.

Resteremo affascinati dallo strepitoso piatto indonesiano dal gusto romantico e speciale

Gli ingredienti sono:

450 gr di spezzatino di manzo

200 ml di latte di cocco

3 cucchiai di olio di cocco

un pizzico di sale rosa

1 spicchio d’aglio

una noce moscata

3 foglie di lime kaffir

1 cucchiaio di semi di cumino

1 cucchiaio di cannella

100 ml di acqua

1 cucchiaio di curcuma

semi di coriandolo (1 cucchiaio)

1 cucchiaio di semi di sesamo tostati

scalogno

1 cucchiaio di semi di finocchio

Preparazione

Innanzitutto macinare i semi di finocchio, i semi di cumino e i semi di coriandolo fino ad ottenere una polvere. In un mixer poi versare la curcuma, la cannella e la noce moscata. Aggiungere di seguito uno spicchio d’aglio sbucciato. Anche lo scalogno va spezzettato e aggiunto. Tritare fino ad ottenere un composto omogeneo. Tagliare la carne a pezzetti di due centimetri l’uno circa.

Apporre le spezie sopra i pezzetti di carne. Nel frattempo poi in una padella versare l’olio di cocco fino a che non diventa caldo. Poi aggiungere la carne e il sale e il latte di cocco. Dopo poco un po’ di acqua. A questo punto si farà cuocere la carne nella padella. Apporre un coperchio che aiuterà a restringere il liquido. Quando il liquido sarà evaporato alzare la fiamma mescolando continuamente. Ora il Rendang è pronto. Nel piatto vanno aggiunti i semi di sesamo tostati e qualche foglia di kaffir. Il consiglio è di gustarlo caldo e quindi di servirlo subito a tavola. Questo è un piatto che piacerà proprio a tutti. Per il suo gusto particolare e per la carne morbida dal gusto speciale.

