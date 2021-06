Negli ultimi anni internet si è trasformato nel ricettario preferito di chi ama cucinare i dolci. E durante la nostra navigazione quotidiana, noi di Proiezionidiborsa ci siamo imbattuti in una ricetta straordinaria: le albicocche farcite con crema chantilly e amarene. Ma le sorprese non finiscono qui. Resteremo a bocca aperta dopo aver scoperto che bastano solo 15 minuti per preparare il dolce estivo che sta facendo impazzire il web.

Gli ingredienti per le albicocche farcite

Per 6 persone ci serviranno:

a) 50g di amido di mais;

b) 400 ml di latte;

c) 125 grammi di zucchero;

d) 4 tuorli;

e) zucchero a velo;

f) 1 baccello di vaniglia;

g) 200 ml di panna fresca;

h) 700 grammi di albicocche;

i) 50 grammi di amarene

Resteremo a bocca aperta dopo aver scoperto che bastano solo 15 minuti per preparare il dolce estivo che sta facendo impazzire il web: i passaggi

Iniziamo a preparare il nostro dolce facendo bollire il latte in un pentolino. Appena inizia a scaldarsi aggiungiamo il baccello di vaniglia inciso. Servirà a dargli un sapore delicatissimo.

In un’altra pentola mettiamo i tuorli, la maizena e lo zucchero. Mischiamo fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi e aggiungiamo il latte alla vaniglia. Facciamo cuocere a fuoco lento per dieci minuti e mescoliamo di continuo. La nostra farcitura è quasi pronta.

Manca solo un ultimo passaggio. Quando la crema si è raffreddata completamente spostiamola in un contenitore di vetro e mischiamola con la panna montata con zucchero a velo. Dovremo farlo con una spatola e rigorosamente in senso orario.

A questo punto laviamo e apriamo le albicocche, togliamo il nocciolo e con uno scavino prepariamo lo spazio per il ripieno. Mettiamo in ogni albicocca la quantità giusta di crema chantilly e decoriamo con le amarene. Siamo pronti per servire.

Per esaltare il sapore delle albicocche farcite lo chef consiglia un dolcissimo Passito di Pantelleria. Soprattuto se nella ricetta abbiamo utilizzato le straordinarie albicocche di Sicilia coltivate nei territori di Enna, Agrigento e Caltanissetta.