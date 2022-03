Il primo trimestre del 2022 è stato caratterizzato da mercati in forte discesa a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È quasi normale, quindi, che la stragrande maggioranza dei titoli quotati a Piazza Affari siano, da inizio anno, in territorio negativo. Solo una piccola frazione sta resistendo. Dei tre nelle prime tre posizioni ce ne siamo occupati in tempi recenti e corrispondono a Assiteca, Aedes e Banca Intermobiliare. Restart è tra il 10% dei titoli azionari a Piazza Affari che da inizio anno è in territorio positivo.

Nonostante ciò, però, la settimana conclusasi il 5 marzo ha visto una forte escursione ribassista che potrebbe essere già annullata dalla settimana in corso. A supportare questo scenario c’è la tenuta del forte supporto in area 0,361 euro. Alla tenuta di questo livello, il successivo superamento della resistenza in area 0,414 euro potrebbe favorire un’accelerazione rialzista verso gli obiettivi più probabili indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa.

La mancata tenuta di area 0,361 euro, invece, potrebbe fare ulteriormente accelerare al ribasso verso area 0,237 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe determinare un’ulteriore gamba ribassista con obiettivo in area 0,113 euro.

Avvertenze

Prima di procedere alle risultanze dell’analisi grafica ricordiamo che nel caso di Restart c’è anche un altro aspetto molto importante che non va trascurato. La capitalizzazione del titolo è di poco inferiore agli 13 milioni di euro e gli scambi giornalieri molto ridotti. Ragion per cui c’è il rischio di elevata volatilità con conseguente aumento della probabilità di rimanere incastrati in posizioni in perdita.

Il controvalore scambiato settimanalmente si aggira intorno ai 60.000 euro che vuol dire giornalmente circa 10.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccole somme si possano determinare forti escursioni di prezzo. Conseguentemente Restart è significativamente più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

Restart è tra il 10% dei titoli azionari a Piazza Affari che da inizio anno è in territorio positivo: le indicazioni dell’analisi grafica

Restart (MIL:RST) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 0,416 euro in rialzo del 5,32% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale