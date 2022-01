Restare in casa anche di domenica sarà piacevole con la pasta alla carcerata, così buona da leccarsi i baffi

Non è molto chiara la ragione della strana denominazione di questa ricetta. Alcuni pensano che originariamente si trattasse di una pasta cucinata in carcere proprio perché saporita e al tempo stesso facile ed economica. Resta il fatto che, a prescindere da tutto, restare in casa anche di domenica sarà piacevole con la pasta alla carcerata buona da leccarsi i baffi.

Anche il giusto abbinamento rende questo primo piatto speciale

Questo succulento primo piatto risulterà indimenticabile, se abbinato ad un buon Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC. Lo apprezzeremo per la vivacità di colore e della spuma, per il profumo intenso e per il sapore armonico.

Questo vino è prodotto da un vitigno, il Lambrusco, proveniente in modo particolare dall’Emilia Romagna. Spesso sottovalutato, questo nettare invece si esprime in tante versioni molto particolari e tutte da degustare.

È conosciuto soprattutto nella versione frizzante e vivace, ma va bene berlo, anche se più raramente, nelle versioni ferme. È un vitigno a bacca rossa dai sentori molto piacevoli di rosa, di violetta, di frutti di bosco. Inoltre si trova in commercio anche la versione rosata e persino vinificato in bianco.

Vediamo l’occorrente in cucina

Veniamo alla preparazione e cominciamo dagli ingredienti, senza dimenticare anche quest’altra preparazione, sempre tipica della domenica.

Ingredienti (per 4 persone):

400 gr di rigatoni;

300 gr di passata di pomodoro;

250 gr di salsicce (servono 3 salsicce, invece, per i gustosi spaghetti alla scorreggiona);

100 gr di panna da cucina;

1 cipolla;

1/2 bicchiere di cognac;

peperoncino e prezzemolo q.b.;

olio evo, sale e pepe q.b.

Passiamo alla preparazione di questo squisito primo piatto e coccoliamoci ad ogni boccone

Iniziamo tritando finemente la cipolla e sbriciolando le salsicce. In una pentola versiamo 2-3 cucchiai di olio evo e facciamo imbiondire la cipolla tritata. A seguire aggiungiamo le salsicce e rosoliamole con l’aggiunta del cognac. A questo punto aggiungiamo anche la passata di pomodoro e lasciamo cuocere a fiamma media per 15 minuti circa.

Restare in casa anche di domenica sarà piacevole con la pasta alla carcerata buona da leccarsi i baffi

Nel frattempo facciamo cuocere la pasta in acqua bollente salata e scoliamola al dente, direttamente nel condimento. Aggiungiamo anche la panna e mantechiamo il tutto per bene.

Impiattiamo questa pasta fumante aggiungendo del prezzemolo e del peperoncino tritati.

Approfondimento

La bontà di un piatto di pasta e pochi ingredienti per gli spaghetti alla scarpara.