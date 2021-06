Il mal di denti è un disturbo che affligge tantissime persone di tutte le età e spesso si presenta all’improvviso, senza alcuna avvisaglia. Le sue cause sono numerose e possono riguardare malformazioni congenite della bocca o dipendere dallo stile di vita che conduciamo. Lavare i denti tre volte al giorno, utilizzare prodotti specifici ed evitare cibi troppo zuccherati sono le regole di base per una corretta igiene orale.

Tuttavia, potrebbe accadere che anche seguendo queste semplici linee guida, qualcosa vada storto ed ecco che qualche dente comincia a dolere. A parte i farmaci, esistono alcuni rimedi naturali che possono aiutarci ad alleviare l’insopportabile dolore. Uno di questi è incredibile e veramente in pochi lo conoscono, vediamo di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Restano tutti sbalorditi quando scoprono che le foglie di questo frutto sono una potente cura contro il mal di denti

Ci riferiamo alle foglie della Guava o Guaiava, un frutto tropicale dal gusto molto dolce e conosciuto per il suo elevato contenuto di vitamina C. Si narra infatti che in passato si usasse come cura per lo scorbuto, malattia dovuta proprio alla carenza di vitamina C.

Tra le sue incredibili proprietà, le foglie sono ottime per dare sollievo dal fastidioso dolore ai denti in due diversi modi. Il primo è quello di masticarne due o tre foglie e far sì che il loro succo raggiunga la parte dolente. Il secondo, invece, prevede la preparazione di un collutorio naturale in pochi e semplici passaggi.

Come preparare il collutorio a base di Guava

Basta prendere un pentolino e riscaldare dell’acqua in cui immergere qualche foglia da lasciar cuocere per una decina di minuti. Una volta spento il fuoco, lasciamo raffreddare e non appena l’acqua sarà a temperatura ambiente facciamo dei piccoli gargarismi. Consigliamo di utilizzarlo per qualche giorno, idealmente cinque, in modo da ottenere un effetto efficace e duraturo. Restano tutti sbalorditi quando scoprono che le foglie di questo frutto sono una potente cura contro il mal di denti che colpisce adulti e piccini. La natura ci viene sempre in aiuto, basta soltanto svelare i suoi trucchi nascosti.

Naturalmente questo è un rimedio popolare che aiuta ad alleviare i sintomi, ma è sempre necessario consultare un dentista per stabilire la causa del dolore e la cura più idonea.