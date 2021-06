Ricca di storia, di paesaggi incantevoli e di monumenti imponenti, l’Italia è letteralmente una meraviglia. Patria del buon cibo e del buon vino, le sue caratteristiche ne fanno una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo.

Come non pensare a Roma, museo a cielo aperto e centro della Chiesa cattolica, o a Milano, capitale della moda e dell’avanguardia. In ogni sua parte, da Nord a Sud, la sua bellezza rischia di provocare la cosiddetta sindrome di Stendhal in chiunque la visiti.

Sono questi gli innumerevoli motivi per cui noi italiani dovremmo andare fieri delle nostre origini e goderci al massimo la nostra terra. Tra le mete più ambite di questa estate 2021, molti nostri connazionali hanno optato per qualcosa di alternativo rispetto alla classica spiaggia. Vediamo di cosa si tratta.

Restano tutti a bocca aperta quando vedono questo paesaggio mozzafiato immerso nella natura e facilmente raggiungibile in macchina o in treno

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato della possibilità di conciliare relax e movimento durante le vacanze nella deliziosa località di Riva del Garda. Oggi, noi della Redazione vogliamo illustrare ai Nostri Lettori un’altra località molto gettonata e amata da italiani e stranieri: Peschiera del Garda. Proprio come Riva, anche Peschiera si sviluppa intorno all’imponente lago di Garda, tappa estiva diversa dal solito mare. Situata a Sud del lago, in provincia di Verona, è facilmente raggiungibile sia in treno che in macchina, data la sua posizione strategica. Chi decide di trascorrere un weekend in questo gioiellino dovrà assolutamente visitare l’imponente Fortezza, detta anche la Rocca. Si tratta di una vera e propria opera militare costruita nel XVI secolo per difendere la popolazione dagli attacchi esterni.

Ciò che probabilmente risalta maggiormente della Rocca è il ponte pedonale che attraversa il suo canale esterno e conduce direttamente a Porta Brescia.

Una gita sul lago

Proprio come nelle altre cittadine del Garda, anche a Peschiera è possibile fare una gita in battello e raggiungere altre cittadine come la deliziosa Desenzano.

Inoltre, il suo centro pieno di fiori e di piccoli bar e ristoranti è perfetto per delle piacevoli passeggiate o per gustare qualcosa all’aria aperta. Gli amanti della tintarella saranno poi felici di sapere che anche qui è possibile sdraiarsi in riva al lago proprio come in spiaggia. Restano tutti a bocca aperta quando vedono questo paesaggio mozzafiato immerso nella natura e facilmente raggiungibile in macchina o in treno. Un’idea originale per una vacanza senza pensieri.