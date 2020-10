Chiamati così nella disciplina dello yoga, i “muscoli dell’anima” sono quelli addetti all’incanalamento dell’energia vitale. Grazie ad un allenamento specifico che permette di allenare il gruppo muscolare degli ileopsoas, è oggi possibile rendere il proprio corpo più tonico. Correggendo allo stesso tempo la postura della schiena. Vediamo qui quali sono gli esercizi migliori con l’aiuto degli esperti di ProiezionidiBorsa. E vinciamo il torpore che ci fa stare troppe ore sul divano a lavorare a maglia.

Sei esercizi con la palla

Per l’esecuzione del primo esercizio, che punta a riattivare l’addome, è suggerito l’uso di una palla ovale o da pilates. Partiamo da sdraiati con le braccia lungo i fianchi, le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. Con la palla tra il tallone e la coscia destra, solleviamo le braccia e la gamba sinistra, tenendola tesa. Si ripete il tutto con l’altra gamba. La posizione seguente serve invece a tonificare i glutei. Stendiamoci sulla schiena tenendo le ginocchia piegate, i piedi per terra e le gambe ben distese lungo i fianchi coi palmi in alto. Con la palla sotto il ginocchio destro, sorretta da gluteo e polpaccio, alziamo il bacino. Poi distendiamo la gamba sinistra, spingendo le braccia in basso. L’esercizio va ripetuto alternando le gambe.

Resta in forma allenando i muscoli dell’anima

Il terzo esercizio mira ad attivare i muscoli obliqui della schiena, gli adduttori dell’interno coscia, i muscoli e il deltoide. Ci posizioniamo sul fianco sinistro, col braccio destro lungo il busto. Appoggiandoci sul gomito in linea con la spalla, dopo aver piegato le gambe. Con la palla fra le cosce, ci solleviamo sull’avambraccio e solo dopo distendiamo il braccio destro sopra la testa. Per la posizione seguente, ci si distende sulla schiena con le gambe larghe e la palla sotto i glutei. Allunghiamo le braccia oltre la testa fino a mantenere la posizione. Lo scopo è quello di distendere il tratto lombare.

Rassodiamo le cosce

Il quinto esercizio prevede invece la posizione prona del corpo e la palla ben stretta tra talloni e caviglie. Espiriamo poi si solleviamo testa, torace e gambe e pieghiamo le braccia. L’ultimo esercizio favorisce il rassodamento delle gambe. Innanzitutto, sediamoci sui talloni tenendo la palla fra le mani. Poi ci alziamo in ginocchio, ponendoci in diagonale col corpo ben allineato. Dopo aver assunto una posizione stabile, ruotiamo e abbassiamo le spalle.

Riattiviamo i muscoli della schiena

Resta in forma allenando i muscoli dell’anima. Infine, ripeti l’allungamento del tratto lombare, così da ridistendere tutta la muscolatura. Per tutti gli esercizi è bene restare in posizione circa 6 secondi, espirando. Le ripetizioni consigliate vanno dalle 3 alle 9 volte, in base alla propria preparazione fisica.