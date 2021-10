Ci sono talmente tanti luoghi da scoprire in Italia e un numero così ampio di meraviglie da visitare che a volte può risultare davvero difficile scegliere una meta. Infatti, tra paesaggi, mari, città e montagne, il nostro Paese ci offre un’infinità di opzioni. Scoprirlo poco a poco, forse, è il modo migliore per riuscire a visitarlo per intero. Per iniziare, potremmo andare a vedere i diversi borghi che costellano le regioni italiane. Di alcuni avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato un adorabile borgo situato in Basilicata. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato le bellezze di una cittadina in Emilia-Romagna. Oggi continuiamo la nostra descrizione, spostandoci però nelle Marche.

Rendiamo ottobre unico e memorabile con la visita di questo borgo incantevole che ci lascerà senza parole

Addentriamoci quindi in alcuni luoghi meravigliosi del nostro Paese che non tutti ancora conoscono. Cerchiamo di capire cosa ha di speciale la cittadina di cui parleremo oggi. Stiamo parlando, in questo caso, di Frontino, un piccolo borgo davvero adorabile che si trova al centro delle Marche. Se amiamo gli ambienti suggestivi che sembrano trasportarci in luoghi altri, completamente distaccati dalla città, questo è davvero il borgo giusto per noi. Il paesaggio che lo circonda, infatti, con la bellezza tipica della natura marchigiana, rende questo piccolo gioiello un angolo fiabesco in cui rifugiarsi per un fine di settimana diverso dagli altri.

Ecco cosa visitare per non perdersi nulla e godere a pieno di tutte le bellezze che può offrirci

Iniziamo a descrivere, come siamo soliti quando si tratta di borghi, il centro storico. Vedremo come le case storiche costellano la parte più importante del borgo, dando vita a un’esplosione di colori che risulta una vera e propria delizia per gli occhi. Vedremo, poi, sempre nel centro, una torre con rampicanti che si mostrano in tonalità sempre differenti a seconda della stagione. Stiamo parlando della Torre Civica, un pezzo importantissimo per Frontino.

Continuando fuori le mura, poi, avremo l’occasione di ammirare il Convento Montefiorentino, ricco di arte e cultura, perfetto per chiunque e soprattutto per i più appassionati in materia. E, dulcis in fundo, potremo visitare anche il Museo Franco Assetto, dedicato allo scultore e pittore Assetto che non potrà assolutamente deluderci. Dunque, ora sappiamo cosa potremmo fare il prossimo fine di settimana. Rendiamo ottobre unico e memorabile con la visita di questo borgo incantevole che ci lascerà senza parole. Sicuramente non ce ne pentiremo.

