La nostra chioma non è sempre in forma come vorremmo. Spesso scatta una certa invidia quando sfogliamo le varie riviste e notiamo personaggi famosi con dei capelli incredibili. Pensiamo che siano frutto di chissà quali segreti e miracolosi trattamenti e ci arrendiamo, senza trovare una possibile soluzione.

Effettivamente, ci sarebbero delle regole generali da seguire, per cercare di mantenere il cuoio capelluto sano. Se non abbiamo particolari problematiche o patologie genetiche, potremmo ottenere dei capelli strepitosi, eliminando quell’orrendo effetto opaco e spento.

Prima di tutto, però, dovremmo assolutamente evitare di fare lo shampoo frequentemente e di usare prodotti troppo chimici e aggressivi.

Spesso potrebbe essere anche d’aiuto l’aceto mele, che dona lucentezza e diminuisce il famoso effetto crespo. Quindi, usiamo detergenti neutri e più naturali possibili, proteggiamo la chioma dal calore del phon o della piastra, con spray termo protettivi.

Inoltre, è anche importante saper equilibrare l’alimentazione, infatti alcune carenze di vitamine o minerali potrebbero indebolire il capello.

Renderebbero i capelli sani, lucenti e in salute queste 2 sorprendenti bevande naturali pronte in 5 minuti

Per crescere in modo adeguato, il capello ha bisogno di vari nutrimenti, tra cui vitamine B, E, antiossidanti e biotina. Per questa ragione, determinati alimenti aiuterebbero a mantenerlo forte, come ad esempio cereali integrali, determinate verdure a foglia verde, prezzemolo e tutta la frutta che ha la buccia color arancio e giallo.

Tra gli elementi che sarebbero utili alla chioma, ci sarebbero carote, arance, mandarini, mandaranci, limoni e cachi. Se prepareremo centrifugati e spremute, potremo fare il pieno di importanti sostanze nutritive, alleate dei capelli. Bere delle centrifughe di alimenti freschi potrebbe essere una buona idea, per fare una colazione salutare ma anche gustosa.

Scegliamo carote, arance e mandarini (o mandaranci), per dare vita ad un’ottima bevanda ricca di vitamine. Basterà eliminare la buccia di ogni ingrediente e tagliare a pezzi: un’arancia, 2 carote e un mandarino. Inseriamo i pezzetti all’interno della centrifuga, o estrattore, e in pochi secondi potremo bere il centrifugato.

Succo di cachi e limone

Una dolce alternativa da realizzare, prevede l’uso di cachi e limoni, utili alla salute dei capelli. Potremo usare un semplice estrattore o un frullatore per poi filtrare e rendere più liquido il succo. Eliminiamo, però, prima la buccia e semi dei 2 frutti e poi beviamo il succo.

Gli scarti saranno poi utili come fertilizzante per le nostre piante o per la preparazione di dolci al forno.