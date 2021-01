Oggi vogliamo svelare una ricetta particolare perché consente in poche e semplici mosse di sfornare dei cornetti fragranti e profumati come quelli del miglior bar. È la preparazione per chi non ha grande manualità in cucina e non ama perdere tempo con pieghe e sfogliature.

Il profumo che si diffonderà in casa durante la cottura trasformerà in risveglio in un momento magico, per questo suggeriamo di prepararli durante i giorni di festa. Vediamo dunque nel dettaglio come rendere magica la colazione della domenica con questi cornetti facilissimi.

Gli ingredienti necessari per sfornare 12 cornetti

500 gr di farina di manitoba;

200 gr di latte;

100 gr di burro;

125 gr di zucchero;

2 uova;

10 gr di lievito;

sale, vaniglia e zucchero a velo quanto basta.

Mettiamoci, quindi, all’opera

In una ciotola capiente unire la farina con lo zucchero il lievito e la vaniglia a piacere. Mescolare gli ingredienti. Versare poi il latte tiepido. Dunque aggiungere le uova ed impastare velocemente. Successivamente aggiungere 50 gr di burro a temperatura ambiente e lavorare per ottenere un panetto morbido compatto ed omogeneo. Metterlo quindi a lievitare per 2 ore nel forno spento con la luce accesa. Trascorso il tempo dividere il panetto in 4 parti uguali e con ognuna formare delle palline. Stendere con il mattarello ogni pallina per ottenere dei cerchi dell’altezza di mezzo centimetro.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Sciogliere il burro rimasto al microonde o a bagnomaria. Quindi prendere 1 cerchio di pasta e spennellarlo con burro fuso. Sovrapporre il successivo e procedere nello stesso modo. L’ultimo strato non va spennellato in superficie. Tagliare quindi la sfoglia in 12 spicchi uguali. Praticare quindi una piccola incisione sulla base di ogni spicchio ed arrotolando ognuno su sé stessi, tirando leggermente le due estremità. Adagiare quindi i cornetti su una teglia rivestita di carta da forno e cuocere a 180 gradi per 25-30 minuti, finché non saranno ben dorati. I cornetti sono pronti, basterà spolverarli con dello zucchero a velo.

Se si desidera si possono farcire prima o dopo la cottura, con nutella crema o marmellata. Questi cornetti si conservano morbidi e fragranti per 3-4 giorni e possono venire anche congelati una volta cotta. Ecco dunque come rendere magica la colazione della domenica con questi cornetti facilissimi.

Buon Appetito