I formaggi sono una vera e propria squisitezza, sia freschi sia stagionati, sia morbidi e cremosi sia più duri. Spesso li mangiamo in un tagliere misto accompagnati dai salumi e da un buon bicchiere di vino. Non tutti però sanno che i formaggi si accoppiano in maniera perfetta e insolita con il miele e alcune marmellate. Impariamo quindi a rendere indimenticabili gli stuzzichini di formaggio presentandoli così, accompagnati da una marmellata di peperoncini. E se non siamo grandi amanti del piccante non preoccupiamoci troppo, il formaggio smorza molto questo gusto.

Ingredienti per la marmellata di peperoncini

200g di peperoncino piccante rosso e fresco;

800g di peperoni rossi;

500g di zucchero semolato;

50ml di vino rosso;

sale q.b..

Preparazione

Scopriamo come rendere indimenticabili gli stuzzichini di formaggio presentandoli così. Iniziamo lavando e asciugando i peperoni; tagliamo via la parte superiore, dividiamoli a metà ed eliminiamo tutto l’interno con i semi e filamenti. Ora tagliamoli prima a strisce e poi a piccoli pezzi. Ripetiamo lo stesso identico procedimento per i peperoncini, indossando però dei guanti.

Quando avremo finito mettiamo in una pentola i peperoni, il peperoncino, lo zucchero, il vino e un pizzico di sale. Accendiamo il fuoco mantenendo però la fiamma bassa e chiudiamo con un coperchio lasciando un piccolo sfiato. Lasciamo quindi cuocere per un’ora, poi spegniamo il fuoco e passiamo tutto il contenuto della pentola al passaverdura per ottenere una polpa omogenea.

Rimettiamo il nostro preparato sul fuoco di nuovo a fiamma bassa e questa volta mescoliamo spesso. Lasciamo cuocere per circa mezz’ora, avendo cura di eliminare l’eventuale patina bianca che si può formare. Dovremo ottenere una marmellata densa; capiremo che è pronta quando lasciandone cadere una goccia su un piattino questa rimarrà compatta. A questo punto possiamo inserire la nostra marmellata di peperoncini nei barattoli precedentemente sanificati, lasciando almeno 1cm di vuoto e chiudendo subito i tappi senza stringere troppo. Ora lasciamo raffreddare la marmellata, che con il suo calore creerà il sottovuoto.

Ora non dobbiamo fare altro che prendere una fetta di formaggio e spalmarla con la nostra marmellata di peperoncini piccante. Il gusto di questo abbinamento è davvero qualcosa di unico e sarà indimenticabile per tutti coloro che la assaggeranno!