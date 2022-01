Se chiedessimo a ogni donna qual è la parte alla quale tiene di più e dedica più tempo, la maggior parte sicuramente risponderebbe i capelli.

Innegabile l’attenzione che ognuna in effetti dedica ai capelli per sfoggiare una capigliatura sempre perfetta.

Particolare cura richiede la piega che definirà la nostra chioma, con risultati a seconda dei casi grandiosi o fallimentari.

Spesso i nostri tentativi di rendere i capelli lisci più mossi e ricci, infatti, possono non soddisfarci. Ciò talvolta a causa dell’inesperienza o di tecniche sbagliate.

Rendere i capelli favolosamente ricci o mossi senza piastra è possibile con la schiuma più 3 comuni accessori

Una chioma riccia ha un fascino innegabile e dona movimento a qualunque viso. Un effetto amplificato dalla novità, se solitamente i nostri capelli sono lisci e piatti.

Spesso si creano delle onde con la piastra o con il ferro arricciacapelli, ma questi strumenti a lungo andare danneggerebbero punte e lunghezze. Tanto più se abbiamo i capelli secchi, perché rischieremmo di sfibrarli e renderli terribilmente stopposi. Sarà bene allora ripararli tramite un rimedio naturale.

Possiamo ottenere dei bellissimi ricci anche con metodi veloci, semplici e meno aggressivi. Basterà sfruttare in modo del tutto nuovo alcuni accessori che usiamo normalmente per i capelli.

Ecco come fare i capelli ricci o mossi in casa

Nota è la piega voluminosa che si serve di spazzola e phon, ma ne esistono di meno note e scontate. Infatti, rendere i capelli favolosamente ricci o mossi senza piastra è possibile con la schiuma più 3 comuni accessori.

Tutte tecniche applicabili su capelli sia bagnati che asciutti, sebbene sia preferibile inumidirli almeno un po’ per evitare l’effetto artificiale e duro della schiuma.

Nel caso di temperature fredde, se si vorrà procedere sui capelli umidi, converrà poi asciugarli comunque subito per scongiurare dolori alla testa e alla cervicale. Magari servendosi di un diffusore.

Cominciamo sempre spalmando un po’ di schiuma per i capelli ricci, senza esagerare e rischiare di appesantirli. Servirà solo per dare definizione.

Prendiamo allora una fascia per capelli e indossiamola facendola passare orizzontalmente sulla fronte. Dividiamo i capelli in ciocche e intrecciamoli fissandoli attorno alla stessa.

L’altra tecnica, alquanto simile, sfrutta le ciambelle che si usano per gli chignon. Leghiamo i capelli in una coda e avvolgiamola interamente attorno alla ciambella. Per ricci più definiti usiamo più di una ciambella, così da arricciare ciocche più sottili.

L’ultimo metodo si serve del mollettone, sarà sufficiente infatti raccogliere tutti i capelli all’interno dello stesso sul nostro capo. Anche qui possiamo utilizzarne più di uno.

Lasciando i capelli in posa con i 3 accessori otterremo dei bellissimi ricci o delle onde, la forma dipenderà dal modo in cui vi avremo annodato le ciocche e dal loro spessore.

In ogni caso, in modo estremamente facile, potremmo ottenere una chioma ben elaborata che sembrerà frutto di costose sedute in un salone di bellezza.

