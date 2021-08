L’invito di molti nutrizionisti è quello di ridurre quotidianamente almeno del 30% il consumo del sale. Gli italiani, però, sono buongustai e tendono a preparare i propri piatti in modo classico e con i soliti ingredienti. In realtà una soluzione alternativa e a prova di palato esiste. Scopriamo, allora, come rendere appetitose verdure e insalate sostituendo il classico sale con questi comuni ingredienti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sempre ribadito che in Italia il consumo di sale è maggiore rispetto alla dose consigliata giornaliera. Non tutti sanno, però, che erbe, spezie, yogurt e limone ci permettono di rendere più appetitosi i cibi senza dover ricorrere per forza al sale.

Non esagerare con il sale

I nutrizionisti hanno sempre detto che un consumo abbondante di sale è deleterio per il nostro organismo perché fattore di rischio per malattie cardiache. Una delle più frequenti è l’ipertensione arteriosa. Per questo motivo, ridurre la quantità di sale nell’organismo, rappresenta un’importante misura sia preventiva che terapeutica per molti italiani.

In realtà, per ottenere benefici abbastanza immediati, bisognerebbe gradualmente ridurre la dose, così da modificare il “gusto per il salato” nel giro di poche settimane.

Determinati cibi contengono già del sale, ma purtroppo per cattiva abitudine siamo portati ad aggiungerne altro in maniera discrezionale. Un errore gravissimo, perché quest’azione ai fornelli aumenta del 35% la quota che normalmente dovremmo assumere quotidianamente.

Gli ingredienti alternativi

Spezie ed erbe aromatiche sono valide alternative al sale per esaltare egualmente il gusto degli alimenti. I benefici sono molteplici e dati da un’ampia gamma di molecole bioattive contenute. Quest’ultime sono capaci di introdurre nell’organismo antiossidanti, vitamine e minerali che sono notoriamente amici della salute.

Aceto e limone

Comunemente mettiamo su verdure e insalate aceto oppure limone. Questi due ingredienti non appartengono alla categoria delle erbe e spezie, ma egualmente sono esaltatori di sapidità.

Come rendere appetitose verdure e insalate sostituendo il classico sale con questi comuni ingredienti

Ora i nostri Esperti di cucina hanno intenzione di dare alcune indicazioni su come preparare un condimento al miele e aceto balsamico. Prendere 30 grammi di miele, 50 grammi di aceto balsamico, 30 grammi di succo di lime spremuto fresco e 40 grammi di olio extravergine di oliva. Il tutto frullato per 10 secondi e usato all’occorrenza.

Infine sveliamo come preparare un condimento al melograno. Bisogna avere a disposizione 150 grammi di succo di melagrana, 30 grammi di olio extravergine di oliva, 20 grammi di aceto di mele e 20 grammi di senape. Frullare per 10 secondi e servire immediatamente prima che il composto al melograno si ossidi.