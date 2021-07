Le erbe aromatiche sono delle piante dall’odore gradevole perfette per abbellire i nostri balconi e i giardini.

Proprio come descritto in questo articolo Tutti conoscono questa pianta aromatica e la usano in cucina ma pochi sanno che è un ottimo rimedio naturale per curare il torcicollo. Le erbe aromatiche si utilizzano in cucina, ma anche per risolvere i piccoli problemi di salute.

Come nel caso di questo piccolo arbusto perenne. Di colore grigio verde e dal profumo inteso, facilmente riconoscibile se si sfregano le sue foglie.

Rende la pelle perfetta questa pianta aromatica ottima anche per liberare le vie respiratorie. Una pianta originaria del Mediterraneo, già conosciuta dalle nostre antiche civiltà per le sue proprietà officinali.

Una pianta facile da tenere in giardino

La pianta aromatica che noi di ProiezionidiBorsa oggi prendiamo in esame è il timo.

Un arbusto molto rustico, facile da coltivare e che non teme gli sbalzi di temperatura. Ama i terreni poveri e non esige nutrimenti specifici. L’irrigazione è necessaria il primo anno e nei periodi molto caldi.

Come tutte le piante, teme i ristagni di acqua che possono provocare problemi alle radici.

Molto utile in cucina e benefica per la salute, infatti questa pianta aromatica ha tante proprietà officinali.

Secondo uno studio, il timo, in particolare il suo olio, ha capacità astringenti e antibatteriche. Ottime per riequilibrare il pH della pelle in generale, e a purificare quelle grasse. È un ottimo rimedio anche la pelle arrossata.

Non solo, le sue proprietà balsamiche aiutano a espellere il catarro e a dare sollievo in caso di malanni di stagione. Quindi perfetto in caso di sinusiti e naso chiuso.

La bevanda al timo è facilissima da preparare. Basta lasciare in infusione, per qualche minuto, un cucchiaio di foglie essiccate di timo in 200 millilitri di acqua bollente. Filtrare e gustare la tisana.