Il gruppo bancario svizzero UBS ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da 16 a 22 euro su Renault. In particolare, dopo aver incorporato alcuni effetti favorevoli derivanti dall’ipotesi di piano di riduzione dei costi di oltre 2 miliardi di euro in tre anni. Il broker nota, tuttavia, che rimangono molti problemi da risolvere sul tappeto. Rimarrà quindi neutrale sul valore a breve. Sarà necessario attendere sino alla fine dell’anno, o anche all’inizio del 2021, per conoscere gli orientamenti del nuovo amministratore delegato Luca De Meo, in merito al portafoglio di modelli. Il gruppo automobilistico francese Renault aspetta il suo arrivo per poter ripartire, nonostante i buoni rapporti annunciati con Nissan. Il dirigente italiano entrerà ufficialmente in servizio domani, primo luglio.

Via alla rivoluzione ibrida

Nel frattempo il gruppo francese punta tutto sulla rivoluzione ibrida: la gamma E-TECH è disponibile su Clio e Captur. Sono più di 10 gli anni di esperienza sulle vetture elettriche, scanditi da una serie di concept car, ora declinate per affrontare una grande richiesta di mobilità elettrica, autonoma, connessa e condivisa. Il piano strategico del Gruppo Renault, Drive the Future, prevede -entro il 2022- la commercializzazione di 8 modelli 100% elettrici e 12 modelli elettrificati.

Renault, arriva De Meo, Ubs alza la valutazione

Il futuro Ad del gruppo presenterà il suo piano all’inizio del prossimo anno. Tra i suoi compiti ci sarà quello di mettere in atto il piano di ristrutturazione annunciato dal presidente Jean-Dominique Senard, che prevede un risparmio di 2 miliardi di euro su tre anni e un taglio di 15 mila posti di lavoro nel mondo, di cui 4.600 saranno da effettuare in Francia. “Bisogna ridare un’anima al marchio, rilanciare le vetture che risulteranno più apprezzate e far crescere il gruppo”, spiegano i dipendenti. Ma gli azionisti si aspettano altro: Luca de Meo dovrà soprattutto convalidare e dimostrare la sua capacità fare i conti e realizzare 2 miliardi di euro di risparmi”, afferma l’analista finanziario Gaetan Toulemonde.