Finalmente le vacanze di Pasqua si avvicinano e possiamo prenderci una meritata pausa dalla vita di tutti i giorni. Basta con la solita routine quotidiana, lavoro, scuola, famiglia. Non vediamo l’ora di staccare per un paio di giorni e rilassarci in questi splendidi giorni primaverili.

C’è chi può premettersi qualche giorno in più di ferie e sta pensando ad una vacanza al caldo. Anche senza allontanarsi troppo dall’Italia si può apprezzare il clima mite di Djerba, piccola isola del Mediterraneo. Una meta perfetta per chi vuole una vacanza al mare ma senza spendere troppo.

C’è chi invece ha pochi giorni a disposizione e viaggiare con tutta la famiglia sarebbe troppo costoso. Ecco allora una soluzione ideale per vivere un’esperienza unica e particolare, senza lasciare l’Italia.

Relax e un’avventura sensoriale indimenticabile per grandi e piccini in questo parco immerso nel verde da percorrere a piedi nudi

Se amiamo la natura e le esperienze davvero uniche questo parco fa proprio al caso nostro. Stiamo parlando del Parco Cinque Sensi a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. Un luogo in cui ricaricare le energie e rallentare corpo e mente provati dalla vita frenetica.

Sentieri tortuosi ma anche esperienza educativa

Il parco segue lo stile dei Barfusspark nordeuropei, per prendere contatto con la natura vanno eliminate le barriere. Quindi via scarpe e pensieri che ci affollano la testa, a piedi nudi si riscoprono tutti i 5 sensi. Vivendo così una full immersion nella natura e ritornare anche un po’ bambini.

Le attività didattiche e non sono davvero tante, percorsi antistress o anche terapeutici con guide e accompagnatori. Si può fare una caccia al tesoro, ogni volta con temi diversi. Per gli appassionati del Mondo magico c’è quella a tema Harry Potter. Gli ingredienti da cercare serviranno per creare pozioni o cucinare il pane magico del famoso maghetto.

E per gli adulti?

Gli appassionati di gialli e thriller non potranno lasciarsi scappare questa occasione. La grigliata col delitto nel bosco, dove ci si può trasformare in detective per scoprire l’assassino. Ma anche yoga, con tanto di pranzo detox incluso nel pacchetto. I più avventurosi potranno anche dormire nel parco sulle tende sospese tra gli alberi. Insomma in questo parco è possibile rilassarsi, godersi un po’ di avventura e ritrovare l’equilibrio. Ma non significa che tutto questo non possa essere anche divertente.

Quindi, se cerchiamo relax e un’avventura sensoriale indimenticabile per grandi ma anche per bambini è questa la meta per noi. Nel periodo di Pasqua il parco organizza anche la divertentissima caccia alle uova oltre ad altre attività. Si può fare un bel picnic con tutta la famiglia e godersi un po’ di sana tranquillità all’aperto. Per informazioni su quote e prenotazioni basterà consultare il sito internet del Parco Cinque Sensi.

